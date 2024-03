Esporte Brasil tem mais um dia sem brilho no judô e encerra o Grand Slam de Tashkent com uma medalha

O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de Tashkent, no Usbequistão, com apenas uma medalha, a de bronze, conquistada por Willian Lima no primeiro dia de disputas. Neste domingo, a equipe brasileira, assim como foi no sábado, não conseguiu colocar nenhum atleta na final e se despediu do torneio de forma melancólica.

Quem esteve mais perto de buscar uma medalha foi Giovanna Santos (acima de 78kg). Ela venceu a anfitriã, Nizomaddinova, por fusen-gachi e passou na segunda luta ao bater Nazgul Maratova, do Cazaquistão, por waza-ari. Na sequência, no entanto, acabou sofrendo uma imobilização de Hilal Öztürk, da Turquia, com uma arbitragem polêmica, que retirou um waza-ari da brasileira. Giovanna acabou perdendo o foco com a decisão e baixou a guarda para a adversário, que não perdoou.

Já na categoria masculina, existia uma expectativa alta em cima de Rafael Buzzacarini (até 100kg). Ele encontrou um adversário duro logo na primeira luta e acabou sendo derrotado nas punições para Shermukhammad Jandreev, do Usbesquistão.

Leonardo Gonçalves (até 100kg) foi outro a cair logo na primeira luta. Ele levou dois waza-ari e não foi páreo para Daniel Mukete, de Belarus, Já Giovanni Ferreira (até 90kg) comecou muito bem ao vencer Jalolidin Kutbonmurodov, de Ubequistão, com um lindo ippon, mas foi eliminado na segunda fase para o grego Theodoros Tselidis nas punições .

Por fim, Marcelo Gomes (até 90kg) venceu as suas duas primeiras lutas, frente Aram Grigoriam, dos Emirados Árabes Unidos, e de David Klamers, da República Checa, mas parou nas oitavas quando enfrentou o campeão mundial da categoria, Davlat Bobonov, de Ubesquistão.

Os judocas brasileiros voltam ao tatame entre os dias 18 e 19 de março para a disputa do Panamerican Open, em Medellín, na Colômbia.