Esporte Brasil perde para Geórgia nas oitavas do Mundial por equipes de judô em Doha

No último dia do Mundial de judô em Doha, a seleção brasileira fez um duelo equilibrado, mas acabou derrotada pela Geórgia pelo placar de 4 a 3 na disputa por equipes neste domingo. O ponto final foi marcado pelo campeão mundial Luka Maisuradze, que venceu Rafael Macedo com um wazari na luta extra.

Na primeira das seis lutas, Beatriz Souza, da categoria acima de 70 kg, bateu Sophio Somkshivili nas punições. Em seguida, Rafael Silva, acima de 90 kg, perdeu, da mesma forma, para Guram Tushishvili.

Rafaela Silva, até 57kg, voltou ao tatame para seu último ato com o backnumber vermelho de campeã mundial e não decepcionou: aplicou um Ippon rápido contra Eteri Liparteliani e recolocou o Brasil na frente.

Em escalação estratégica, Willian Lima “subiu” de peso para tentar surpreender Lasha Shavdatuashvili e, por muito pouco, não levou a vitória nas punições. Com dois shido para cada, o georgiano encaixou um golpe e marcou o wazari no golden score. Tudo igual, novamente.

Ketleyn Quadros também “forçou” (até 70kg) e, dessa vez, deu certo. A brasileira venceu Eter Askilashvili com dois wazari para garantir o terceiro ponto brasileiro.

No último combate, Rafael Macedo (até 90kg) encarou Maisuradze, que conseguiu dois waza-ari para salvar a Geórgia e forçar a luta extra. O sorteio reconduziu os dois ao tatame e o brasileiro voltou melhor. Forçou duas punições, acertou ataques que quase pontuaram, mas se desgastou. O georgiano aproveitou um contra-golpe para marcar o wazari e dar a vitória à Geórgia.