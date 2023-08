Esporte Brasil perde para a Sérvia em último amistoso antes da Copa do Mundo de Basquete

O Brasil foi derrotado por 89 a 85 pela Sérvia, nesta segunda-feira, no último amistoso de preparação antes da Copa do Mundo de Basquete, que será disputada no Japão, na Filipinas e na Indonésia a partir de sexta-feira. Foram cinco partidas preparatórias disputados pela seleção brasileira, com três vitórias e duas derrotas.

O grupo comandado pelo técnico Gustavo de Conti passou um período em Melbourne, onde disputou o torneio amistoso “Boomers x World” e venceu a anfitriã Austrália, a Venezuela e o Sudão do Sul. Depois, foi para Shenzhen, na China, onde participou da Solidarity Cup e acabou derrotado por Itália, no domingo, e agora para a Sérvia.

“Mais do que os rivais duríssimos, a maneira como jogamos é muito positiva. Pudemos fazer todos os testes, analisar o grupo, e temos um saldo muito positivo dessa preparação. Vamos fortes para o Mundial, sabendo o tamanho do desafio, dos rivais, mas com muita confiança base grupo que já mostrou o que pode entregar”, disse técnico Gustavo De Conti.

Diante dos sérvios, o Brasil teve Vitor Benite como principal pontuador, com 17 pontos e dois rebotes. Contratado na última semana para reforçar o Zunder Palencia, da Espanha, onde antes defendia o Gran Canaria, o ala-armador fez boas apresentações nos amistosos, assim como Bruno Caboclo, autor de 16 pontos e oito rebotes contra a Sérvia. Raulzinho (11 pontos e sete assistências), Tim Soares (10 pontos), Yago (10 pontos e quatro assistência) e Jaú (oito pontos e três rebotes) completam as estatísticas do confronto.

A delegação brasileira viaja para Jacarta, na Indonésia, nesta terça, e estreia na Copa do Mundo no sábado, às 6h45 (de Brasília), contra o Irã. Os outros adversários na primeira fase serão Espanha e Costa do Marfim.