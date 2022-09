Brasil perde 2 jogos para Portugal e se complica na Copa Davis

O primeiro dia de confronto com Portugal na repescagem do Grupo Mundial I da Copa Davis, nesta sexta-feira, não foi nada bom para o Brasil. Felipe Meligeni e Thiago Monteiro perderam suas partidas e agora o time nacional vai ter de vencer o duelo de duplas e mais duas partidas de simples, neste sábado, para ganhar a disputa.

O país vencedor estará garantido para a disputa no início de 2023 de uma classificação, que poderá levá-lo à fase final da Davis. O perdedor terá de enfrentar um adversário vindo do Grupo II para buscar permanecer no Grupo I.

A primeira derrota brasileira foi de Felipe Meligeni, diante de João Sousa, em apenas 65 minutos de partida. O português, com certa facilidade, marcou 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Outro que não teve sucesso foi Thiago Monteiro frente a Nuno Borges. Após 3h06 de jogo, o tenista europeu venceu por 2 a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 7/6 (7/3).

O time brasileiro volta à quadra, neste sábado a partir das 11 horas (de Brasília) nas duplas. Rafael Matos e Felipe Meligeni vão ter pela frente Nuno Borges e Francisco Cabral.