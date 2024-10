Esporte Brasil passa em branco no 2º dia e continua com um bronze no Grand Slam de Abu Dabi de judô

O judô brasileiro passou em branco neste sábado, no 2º dia de competições no Grand Slam de Abu Dabi. Com isso, Shirlen Nascimento, na categoria até 57kg, continua sendo a única atleta a conquistar uma medalha na competição. Ela levou o bronze, na sexta-feira, ao derrotar a compatriota Sarah Souza com um waza-ari.

Essa foi a primeira disputa de medalha e primeiro pódio de Shirlen em torneios administrados pela Federação Internacional de Judô. Ainda neste ano, ela foi campeã pan-americana por equipes no Rio de Janeiro.

Shirlen começou com vitória por waza-ari sobre Ana Viktorija Puljiz, da Croácia, vice-campeã do Grand Prix de Zagreb. Em seguida, nas quartas, também com um waza-ari, passou pela azeri Acelya Toprak. Seu único algoz do dia foi a atleta Irina Sueva, que venceu a semifinal com um waza-ari no golden score. Ela ainda venceu a francesa Lou Emire até conquistar o bronze sobre Sarah.

O Brasil ainda teve mais uma judoca nas disputas finais na sexta-feira. Gabriela Conceição chegou à luta pelo bronze, mas acabou ficando em quinto lugar, perdendo na disputa por medalhas para a húngara Roza Gyertyas.

SÁBADO EM BRANCO

Neste sábado, três brasileiras estiveram no tatame. Gabriella Mantena e Ellen Froner chegaram na disputa pelo bronze, mas ambas acabaram derrotas e ficaram na quinta posição. Já Julio Koda foi eliminado nas oitavas de final.

Ellen Froner, na categoria até 70kg, estreou nas quartas de final e venceu a luta contra a alemã Samira Bock por ippon, em apenas 35 segundos. Na semifinal, encarou a holandesa Hilde Jager, e acabou sendo derrotada com um waza-ari. Na disputa pelo bronze, sofreu novamente um waza-ari, desta vez, da croata Andela Violic.

Na categoria até 63kg, Gabriella Mantena, em sua primeira campanha no Grand Slam, despachou a russa Zalina Zuraeva, mas perdeu da francesa Manon Deketer. Foi para a repescagem e bateu a romena Amanda Zuaznabar-Torres. Na luta pelo bronze, caiu diante da italiana Carlotta Avanzato, no Golden Score.

Já Julio Koda, único representante masculino do dia, na categoria até 73kg, perdeu na estreia para Rashid Mammadaliyev, do Azerbaijão, por três shidos.