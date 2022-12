Brasil nunca perdeu um jogo para a Croácia, fez sete gols e levou apenas dois

Seleção se classificou para a próxima fase após bater a Coréia do Sul por 4 a 1 - Foto: Lucas Figueiredo - CBF

O Brasil nunca perdeu um jogo para a seleção da Croácia, adversária nas quartas de final na Copa do Mundo do Catar, na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília). O histórico de jogos entre as equipes tem um empate e três vitórias para o time brasileiro.

No saldo de gols nos quatro confrontos entre os times, o Brasil tem sete gols marcados contra dois sofridos. Dois jogos foram em Copas e dois foram em amistosos. O único empate foi em 2005, num amistoso que terminou 1 a 1. Na Copa do Mundo, os embates foram em 2006 (1 a 0 para o Brasil) e em 2014 (3 a 1 para o Brasil, na estreia).

A última vez que os times se enfrentaram foi em 2018, em um jogo amistoso que terminou com vitória da seleção brasileira por 2 a 0.

Nesta segunda, a Croácia venceu o Japão nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Os japoneses perderam três cobranças de pênaltis.

Comandada pelo técnico Zlatko Dalic, a seleção croata teve uma campanha consistente no Mundial deste ano e terminou em segundo lugar no Grupo F, com 5 pontos, atrás do Marrocos.