Brasil mantém o primeiro lugar no ranking da Fifa; Bélgica é a segunda colocada

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, mais uma classificação do ranking de seleções. Nenhuma novidade foi registrada entre as 20 primeiras colocadas, tendo o Brasil (1.837 pontos) em primeiro, seguido por Bélgica (1.821) e Argentina (1.770).

A quarta colocação é da França (1.764), à frente de Inglaterra (1.737) e Espanha (1.716.) A Itália, que não vai estar no Catar, completando dois Mundiais consecutivos de ausência, aparece em sétimo (1.713), enquanto a Holanda acumula (1.679) e Portugal (1.678). Com 1.665 pontos, a Dinamarca completa as dez primeiras.

Os adversários da seleção brasileira na primeira fase na Copa do Catar no fim do ano aparecem em posições intermediárias. A Sérvia, que enfrenta o Brasil na primeira rodada do Grupo G, dia 24 de novembro, surge apenas em 51º lugar.

Já a Suíça, que vai encarar os comandados do técnico Tite em 28 de novembro, aparece na 16ª colocação, enquanto Camarões, rival brasileiro em 2 de dezembro ocupa a 38ª posição na lista.