Esporte Brasil lidera medalhas no Sul-Americano, atinge metas e garante 114 vagas no Pan

Com um desempenho bastante positivo, a delegação brasileira encerrou a participação nos Jogos Sul-Americanos de Assunção cumprindo a meta de voltar para casa como líder do quadro de medalhas. Ao fim do evento, o Brasil conquistou um total de 319 medalhas, sendo 133 ouros, 100 pratas e ainda 86 bronzes. Além de retomar a hegemonia esportiva, o país garantiu ainda 114 vagas de atletas brasileiros para disputar o Pan de Santiago, em 2023.

Sebastian Pereira, gerente executivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) fez uma avaliação sobre a participação da delegação, que terminou no topo do quadro de medalhas pela terceira vez na história.

“Conseguimos atingir nosso objetivo com resultados muito positivos, com superioridade em muitas modalidades. Em algumas temos que melhorar, sempre com pontos de atenção. Temos que ter os pés no chão sempre, buscando de qual forma melhorar. É uma análise qualitativa. Mas nosso principal objetivo foi alcançado com folga. É o resultado de todo o trabalho feito com as confederações.”

A grande presença de atletas brasileiros no Pan também foi comemorada pelo dirigente. Foram 114 vagas garantidas contando individualmente cada atleta, inclusive dos esportes coletivos.

“Era nosso segundo objetivo e conseguimos essas 114 vagas, que são muito importantes. Algumas escaparam por pouco, mas vamos melhorar para chegar em Santiago com uma grande equipe, muito preparada. O Pan é um marco importante nesse ciclo. Quanto mais preparado nosso time estiver, melhor será pensando em Paris”, comentou Sebastian Pereira.

Entre as modalidades que o Brasil representou, a natação comandou a conquista de medalhas. Foram 34 de ouro, 16 de prata e ainda oito de bronze. Giovanna Diamante volta para casa com dez medalhas, sendo que oito delas são de ouro, além de mais duas de prata. Outro destaque foi Stephanie Balduccini, que subiu no lugar mais alto do pódio sete vezes e ganhou ainda mais um bronze.

O atletismo (com 14 ouros, 13 pratas e 15 bronzes) e a ginástica rítmica (10 ouro, 4 pratas e um bronze) também se destacaram no Sul-Americano do Paraguai.