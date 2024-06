Brasil levará 20 toneladas de material para os Jogos de Paris-2024, partindo de sete países

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou neste domingo a logística para o transporte do material esportivo dos atletas do País nos Jogos de Paris-2024. Para o longo caminho até a França, serão utilizados transportes terrestres, pelo ar e mar com origem de sete países diferentes.

Serão ao todo 10 contêineres, com uma estimativa de 20 toneladas somente de materiais, mobiliários, material gráfico e de marketing, além de uniformes e equipamentos esportivos. De acordo com o COB, o número de medicamentos, bandagens e equipamentos médicos também impressiona: 41.390 itens. Há, também, 23 embarcações (6 barcos da vela, 4 botes, 2 barcos do remo, 5 barcos da canoagem de velocidade e 6 canoas/caiaques Slalom).

“A preparação para a logística começa com muita antecedência em projetos assim, tão grandes. Dois, três anos antes, a gente já começa a entender qual vai ser o nível de serviço da missão. Entre dez e oito meses antes dos Jogos, chegamos a um plano final para o envio dos materiais”, disse Sebastian Pereira, gerente executivo de Alto Rendimento e subchefe da Missão Paris 2024.

A complexa logística virá pela mar da China, de onde sairão dois contêineres com todos os uniformes da delegação brasileira. Eles se somam ainda ao frete aéreo do Paquistão, de onde destinarão as peças de treino e de competição da Peak. Por terra, da Suécia e da República Checa, virão os equipamentos de condicionamento físico. Os barcos da canoagem de velocidade, pisos do vôlei, tatames, botes da vela e varas do atletismo serão levados de Portugal, enquanto os do remo sairão da Itália. O transporte a partir desses últimos países também será por caminhão.

O maior volume sai do Brasil, de onde serão transportados equipamentos de força e condicionamento, mobiliários diversos, equipamentos eletrônicos, todos itens de TI para estrutura de conexão virtual, segurança e internet, eletrodomésticos e materiais de marketing. Além de equipamentos esportivos de algumas modalidades. Serão 5 contêineres enviados de navio saindo do País rumo à França.

“Durante os Jogos, a gente contrata um armazém por cerca de três meses. É um armazém grande, de 800m², onde a gente centraliza nossos materiais e, dali, começa a distribuir. Material que vai para a Vila Olímpica, para Saint-Ouen (base do COB), para cada instalação, para a Casa Brasil. São mais de 60 caminhões e contêineres em movimentações pela França”, disse João Gabriel Pinheiro, que integra a equipe de planejamento de logística para os Jogos de Paris.

A apenas 40 dias dos Jogos de Paris-2024, os materiais já começaram a desembarcar em Paris. “É um trabalho complexo, mas estamos muito seguros de que estamos prontos para oferecer aos nossos atletas e oficiais as condições ideais para que eles tenham o melhor desempenho de suas carreiras nos próximos Jogos Olímpicos”, completou Sebastian Pereira.