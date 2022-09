Brasil leva susto no fim, mas bate Canadá e decide Copa América de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete levou um susto no fim, mas reagiu rapidamente nos minutos finais e derrotou o Canadá por 86 a 76, na noite deste sábado, pela semifinal da Copa América. O triunfo conquistado no Geraldão, no Recife, garantiu o confronto com a Argentina na final, marcada para domingo. A vitória foi acompanhada de perto pelos ídolos Oscar e Magic Paula, presentes no ginásio.

A decisão do título está marcada para as 20h40 deste domingo. A Argentina, rival na final, avançou ao superar os Estados Unidos por 82 a 73, também neste sábado. O time nacional busca o quinto título da Copa América, enquanto os argentinos vão tentar o tricampeonato. A disputa pelo terceiro lugar vai reunir, portanto, americanos e canadenses às 18h30 de domingo.

O Brasil dominou a partida durante quase todo o tempo, mas vacilou nos minutos finais e levou um susto. Após administrar vantagem de 10 pontos no placar, caiu de rendimento, viu o Canadá empatar e virar o marcador a poucos minutos do fim. A equipe comandada pelo técnico Gustavo De Conti precisou suar para reverter a situação e selar a vitória pelo aparente tranquilo placar final da partida.

Léo Meindl foi o principal destaque do time brasileiro, com 19 pontos e quatro rebotes. Lucas Dias, Vítor Benite e Lucas Mariano também alcançaram os dois dígitos em pontuação, com 14, 13 e 13, respectivamente. Pela equipe canadense, Jahvon Henry-Blair foi o destaque e cestinha do confronto, com 24 pontos.

Embalado na competição, o Brasil dominou com certa tranquilidade o primeiro tempo. No quarto inicial, abriu quatro pontos de vantagem ao fazer 24 a 20. Na sequência, ampliou a dianteira no marcador ao anotar 20 a 14 no segundo período.

Na retomada da partida, após o intervalo, a seleção manteve o ritmo, apesar da vantagem de 10 pontos no placar. E o roteiro do terceiro quarto repetiu o dos anteriores: 23 a 20. Parecia que a vitória seria uma consequência natural do desempenho coletivo brasileiro. Até que veio o último quarto.

O Brasil sofreu forte queda de rendimento, numa série de erros, principalmente em tentativas de três pontos. Os canadenses buscaram o empate em 74 a 74. Na sequência, viraram para 76 a 74. A torcida, então, fez barulho para apoiar o time da casa, que respondeu com um toco de Felício e uma enterrada de Lucas Dias para tranquilizar a equipe, retomar a dianteira no placar e encaminhar a vitória.