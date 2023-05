Esporte Brasil leva pressão da torcida argentina e perde para Itália na estreia da Copa do Mundo Sub-20

O Brasil encontrou um cenário hostil em Mendoza, na Argentina, e foi derrotado por 3 a 2 pela Itália na primeira rodada da Copa do Mundo Sub-20. Dominado taticamente pelos italianos, o time comandado por Ramon Menezes ainda teve de lidar com forte pressão vinda das arquibancadas, pois os argentinos vaiaram a cada toque brasileiro na bola e apoiaram a seleção europeia como se fosse a própria Argentina.

Os três gols italianos foram feitos no primeiro tempo, e o Brasil só reagiu na etapa final, mas era tarde demais. “A gente entrou desligado. Voltamos, conseguimos fazer dois gols. Agora, é aprender com os erros. Vamos virar a chavinha, ainda tem dois jogos, vamos melhorar para conseguir a vitória. O futebol é decidido em detalhes, infelizmente a gente falhou bastante”, afirmou o atacante Marcos Leonardo.

O resultado deixa a seleção brasileira em terceiro lugar no Grupo D, atrás de Itália, em primeiro, e Nigéria, em segundo, ambos com três pontos. O próximo confronto é na quarta-feira, com a Republica Dominicana, que foi derrotada por 2 a 1 pelos nigerianos na primeira rodada.

Sem Alexsander e Vitor Roque, peças importantes da conquista do Sul-Americano Sub-20 e que não foram liberados por Fluminense e Athletico-PR, respectivamente, o Brasil penou no Estádio Malvinas. Enquanto os argentinos perturbavam os garotos brasileiros das arquibancadas, os italianos faziam o mesmo em campo.

Diante de um Brasil atordoado, a seleção europeia, apoiada pelos torcedores locais, tiveram uma atuação muito superior e abriram o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo, graças a uma conclusão de Prati após desvio de cabeça de Casadei.

A seleção brasileira continuou dando espaço aos adversários e via a torcida argentina cantar “olé” a cada passe trocado pela Itália. O talento de destaques como o vascaíno Andrey Santos, o corintiano Guilherme Biro e o santista Marcos Leonardo mal apareceu durante toda a primeira etapa, e a Itália voltou a balançar a rede com Casadei, duas vezes, a primeira após falha na saída de Mycael e a segunda em cobrança de pênalti.

Depois de um primeiro tempo traumatizante, o Brasil conseguiu se reencontrar ao longo do segundo tempo e teve forças para reagir. Diminuiu, aos 26 minutos, quando Marcos Leonardo aproveitou a sobra após chute de Kevin, que entrou no segundo tempo e conseguiu o segundo gol aos 41, em mais uma jogada com participação de Kevin e Marcos Leonardo. Dessa vez, o palmeirense cruzou para o santista fazer de cabeça, mas a reação parou por aí.