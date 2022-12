Brasil goleou Coreia do Sul em amistoso antes da Copa; relembre confrontos

Nova surpresa desta Copa do Mundo, a Coreia do Sul confirmou nesta sexta-feira sua vaga nas oitavas de final ao buscar uma virada sobre Portugal, no encerramento do Grupo H. E será o adversário da seleção brasileira no início do mata-mata, na segunda-feira, às 16 horas (de Brasília).

O adversário não é desconhecido da comissão técnica liderada por Tite. Curiosamente, o time sul-coreano foi o último oponente do Brasil antes do início do Mundial do Catar. No último amistoso, a seleção goleou a Coreia do Sul por 5 a 1. O jogo teve dois pênaltis, concedidos com auxílio do VAR, cobrados por Neymar, que ampliou a goleada. Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus marcaram um gol cada.

No total, os times se enfrentaram sete vezes e o Brasil perdeu apenas uma vez, em um amistoso no ano de 1999. Em outro amistoso disputado em 2019, a seleção marcou três gols, enquanto a Coreia do Sul não conseguiu colocar a bola na rede.

Em 1995, as equipes se enfrentaram em um amistoso que terminou com a vitória magra de 1 a 0 para o Brasil. Na partida pelo Nike World Tour de 1997, o jogo teve placar de 2 a 1.

O confronto entre Brasil e Coreia do Sul é inédito numa Copa do Mundo. O time asiático teve seu melhor resultado em um Mundial em 2002, sediado na própria Coreia do Sul e no Japão. Terminou no surpreendente quarto lugar.