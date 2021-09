Esporte Brasil goleia o Panamá e fecha 1ª fase do Mundial de Futsal com campanha perfeita

A seleção brasileira segue soberana no Mundial de Futsal disputado na Lituânia. Neste domingo, na Klaipeda Arena, a equipe nacional goleou o Panamá por 5 a 1 e vai disputar as oitavas de final com 100% de aproveitamento no Grupo D e somando três vitórias com placar elástico.

Depois de fazer 9 a 1 no Vietnã e 4 a 0 na República Checa, os comandados de Marquinhos Xavier fecharam a fase de grupos com show diante dos panamenhos. São 18 gols anotados e somente dois sofridos.

A vitória deste domingo veio com gols de Rocha, Gadeia, Leozinho, Arthur e Piro. O gol de honra do Panamá foi de Maquensi. O resultado custou a ser construído por causa de boas defesas de Peñaloza no começo do jogo. O Brasil ainda passou aperto em certos momentos.

Rocha só abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, após o goleiro Guitta salvar duas oportunidades seguidas do Panamá. Gadeia ampliou antes do intervalo. Os panamenhos ainda assustaram outras vezes antes de Leozinho ampliar, já na etapa final.

De tanto insistir, o Panamá fez seu gol, merecidamente, após chute de longe de Maquensi. Mas o dia era mesmo da seleção brasileira, que transformou o triunfo em goleada com gols de Arthur e Piro.

O Brasil volta a jogar na quinta-feira, às 14 horas de Brasília. O adversário das oitavas de final ainda está indefinido. Mas a seleção segue favorito e terá alguns dias para buscar um melhor aprimoramento, sobretudo para evitar que os oponentes cheguem tanto no gol de Guitta.