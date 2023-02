Brasil ganha sem sustos da China e abre 2 a 0 no primeiro dia da Copa Davis

Em busca de um retorno à elite da Copa Davis, o Brasil estreou muito bem no confronto contra a China pelo Grupo Mundial, nesta sexta-feira, em Florianópolis. Sem perder sets, a equipe comandada por Jaime Oncins ganhou as duas partidas por 2 a o, confirmando o favoritismo no embate.

O time verde e amarelo pode fechar o confronto neste sábado, no duelo de duplas que terá Rafael Matos, recentemente campeão das mistas do Aberto da Austrália, ao lado de Luis Stefani, em parceria com Felipe Meligeni diante de Rigele Te e Ze Zhang.

No saibro da quente e ensolarada Florianópolis, Matheus Pucinelli precisou de somente 1h15 para superar Rigele Te, por 6/1 e 6/2. A segunda vitória do tenista na história da Davis começou com início arrasador e 5 a 0 no placar com duas quebras. O chinês salvou o pneu, mas levou 6/1 em somente 33 minutos.

O segundo set começou com três quebras seguidas, mas com vantagem para Pucinelli. Depois de, enfim, confirmar um saque, o brasileiro novamente aproveitou um breakpoint e abriu 5 a 1. Fechou em 6/e no primeiro match point.

Antes do segundo jogo, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) prestou uma homenagem ao tio do jovem tenista. Fernando Meligeni foi à quadra para receber um troféu pelos 20 anos da medalha de ouro no Pan de Santo Domingo. Ele foi ovacionado pelo público presente.

BATALHA DE 2H16

Diante do número 913 do mundo, Thiago Monteiro imaginava não ter muito sofrimento. Mas, o tenista precisou trabalhar mais diante de um guerreiro Jie Cui, que vendeu caro a derrota por 6/3 e 6/4, após mais de duas horas de disputas.

Depois de equilíbrio até 3 a 3 na primeiro parcial, Thiago Monteiro emplacou duas quebras seguidas para fechar em 6/3 e encaminhar a segunda vitória brasileira do dia. O segundo set, porém, foi bastante disputado e com games bem longos.

De cara, Jie Cui quebrou na terceira oportunidade. Ele ainda salvou três breakpoints para abrir 2 a 0. Monteiro reagiu ao devolver a quebra e empatar em 2 a 2, mas de imediato perdeu o serviço mais uma vez.

O chinês sacou para abrir 4 a 2, porém viu o brasileiro pressionar bastante seu serviço. Na sexta chance de quebra, novo empate, agora por 3 a 3. Os tenistas trocaram pontos até 5 a 4, quando Monteiro novamente quebrou, para fazer 6 a 4.