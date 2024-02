Esporte Brasil fica em 9º no dueto misto e perde na estreia do polo no Mundial de Esportes Aquáticos

Anna Giulia Veloso e Bernardo Santos representaram o Brasil no dueto misto no mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Doha, no Catar, mas acabaram repetindo a mesma campanha do País em 2022, quando terminou na nona colocação. Eles fizeram 196.6433 pontos.

A favorita China acabou ficando em segundo lugar. Com isso, o título foi conquistado pela equipe do Casaquistão, formada por Eduard Kim e Nargiza Bolatova. O México completou o pódio.

Ainda neste domingo, a seleção feminina de polo aquático foi superada – nos pênaltis – pelo Casaquistão, na estreia do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. A partida terminou 10 a 10 no tempo normal e 6 a 5 para as adversárias nos pênaltis. Os gols brasileiros foram marcados por: Jeniffer Cavalcanti (4), Karen Silva (2), Yandra Ramos, Rebecca Moreira, Mirella Coutinho e Maiah Nascimento. A próxima partida será nesta terça-feira, contra os Estados Unidos, às 14h30 (de Brasília).

No nado artístico, Jullia Catharino terminou a rotina livre do solo na 15ª colocação. A atleta brasileira somou 191.0187 pontos na apresentação realizada na madrugada deste domingo. Já nas águas abertas, o Brasil foi representado por Henrique Figueirinha e Pedro Farias na disputa dos 10 km. Figueirinha terminou a prova na 34ª colocação (1h51min43s07) e Pedro na 38ª (1h52min10s09).

Existia também uma esperança de vaga olímpica nos saltos ornamentais, mas Giovanna Pedroso terminou apenas no 38º lugar da plataforma 10m individual, enquanto Rafael Borges e Luís Felipe Moura ficaram em 19º lugar no trampolim 3m sincronizado.