Esporte Brasil fica em 8º no revezamento em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos

A equipe brasileira de águas abertas ficou em oitavo lugar no revezamento 4×1500 metros misto no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar. Nesta quinta-feira, o time foi composto pela campeã olímpica Ana Marcela Cunha, por Viviane Jungblut, Pedro Farias e Henrique Figueirinha.

O quarteto nacional terminou a prova com o tempo de 1h05min36s20. A medalha de ouro ficou com a Austrália, com a marca de 1h03min28s00. O time australiano superou o italiano na batida de mão. A equipe europeia levou a prata com 1h03min28h20, enquanto a Hungria completou o pódio (1h04min06s80). Ao todo, 21 equipes finalizaram a prova.

Do quarteto brasileiro, Ana Marcela e Viviane já estão garantidas na Olimpíada de Paris-2024, que começa no fim de julho. Elas asseguraram a classificação na disputa da prova de 10 quilômetros em Doha – Ana Marcela terminou em quinto. Na prova de 5km, ela obteve a medalha de bronze.

O Brasil também foi bem no nado artístico nesta quinta. O time nacional avançou à final por equipes com a pontuação de 219,9521, na 11ª colocação. O grupo foi formado por Vitoria Casale, Jullia Catharino, Luiza Lopes, Sara Marinho, Ana Beatriz Nunes, Jaddy Milla Portela Passos, Celina Rangel e Anna Giulia Veloso.

O melhor time da preliminar foi a China, com 338,4981. A equipe do Japão avançou na segunda colocação, com 319,4124, enquanto a Espanha emplacou o terceiro posto, com 308,2480. A final está marcada para a manhã desta sexta-feira, a partir das 8 horas, pelo horário de Brasília.