Brasil faz 6 a 0 República Dominicana e se reabilita na Copa do Mundo Sub-20

Após a derrota por 3 a 2 para a Itália na Copa do Mundo Sub-20, o Brasil se reabilitou ao golear a República Dominicana por 6 a 0, nesta quarta-feira, em Mendoza, na Argentina, e manteve-se vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final. A quantidade de gols marcados foi importante, pois o saldo será decisiva na rodada final da fase de grupos.

Segundo colocado do Grupo D, com três pontos, a seleção brasileira está à frente da Itália por vantagem de 5 a -1 no saldo, após os italianos perderem por 2 a 0 para a líder Nigéria, que tem seis pontos e será a adversária dos brasileiros na última rodada. Como tem saldo maior que os nigerianos (5 a 3), o time comandado por Ramon Menezes garante a classificação com um triunfo por qualquer diferença. Se empatar, precisará torcer para que a Itália não vença a República Dominicana.

Depois da atuação ruim no primeiro tempo contra a Itália, o Ramon fez duas alterações para começar o duelo com os dominicanos. Matheus Martins, do Watford, e o palmeirense Giovani perderam suas vagas no time titular para Marquinhos, do Arsenal, e Sávio, do PSV. Foi de Sávio, aliás, o primeiro gol brasileiro. No lance, ele aproveitou cruzamento preciso do corintiano Guilherme Biro para saltar de peixinho na pequena área e marcar.

Quando a rede foi balançada pela primeira vez, o cronômetro já marcava 36 minutos do primeiro tempo. Tirada a tensão, o segundo gol saiu apenas dois minutos após o primeiro, Quem marcou foi o santista Marcos Leonardo, após cruzamento rasteiro de Arthur, do América e falha do goleiro. Superior tecnicamente, o Brasil ficou cada vez mais à vontade em campo, e os talentos individuais começaram a aflorar. O zagueiro Robert Renan, do Zenit, mostrou sua qualidade técnica com uma linda caneta e Sávio quase marcou um golaço após entortar dois defensores avançando pela linha de fundo.

O coritibano Jean Pedroso fez, de cabeça, o terceiro, ainda no início do segundo tempo. O restante dos gols foi marcado apenas na reta final da partida, começando por um chute de rasteiro de fora da área disparado pelo corintiano Giovani. A República Dominicana ficou com um a menos a partir dos 39, pois Azcona foi expulso. Em seguida, o vascaíno Marlon Gomes contou com erro da defesa adversária para marcar o quinto, pouco antes de Matheus Martins, vindo do banco, fechar o placar.