Brasil fatura um ouro e dois bronzes no Grand Prix de judô na Croácia

O Brasil faturou nesse domingo três medalhas no Grand Prix de judô, em Zagreb, na Croácia: um ouro e dois bronzes. O ouro veio com a judoca Karol Gimenes na categoria até 78kg.

Nas duas primeiras lutas, a brasileira avançou com um wazari sobre Khuslen Otgonbayar, da Mongólia, e outro sobre Moira De Villiers, da Nova Zelândia.

Na quartas de final, ela aplicou um ippon na britânica Emma Reid. Na semifinal, deu um ippon na holandesa Lieke Derks. Na decisão Karol Gimenes derrotou a ucraniana Yuliia Kurchenko com dois wazaris.

Também na categoria até 78kg, a outra brasileira Samanta Soares foi eliminada na segunda rodada pela alemã Anna-Maria Wagner, que terminou com o bronze.

BRONZES

Os bronzes vieram com os homens nas categorias até 100kg com Leonardo Gonçalves e na até 90kg com Rafael Macedo. Gonçalves perdeu apenas uma única luta justamente para o campeão da etapa croata.

A campanha do brasileiro de 27 anos foi recheada de golpes perfeitos. Logo na primeira luta, venceu o croata Zlatko Kumric com um ippon. Na terceira rodada passou, pelo francês Alexandre Iddir novamente com um ippon.

Nas quartas de final, Gonçalves ganhou do austríaco Aaron Fara com um ippon em um combate difícil, que chegou a ficar empatado com um wazari para cada lado. Na semifinal, perdeu para o sérvio Aleksandar Kukolj ao levar dois wazaris. Na disputa pelo bronze, o brasileiro superou o polonês Piotr Kuczera com um ippon.

O outro brasileiro da categoria, Rafael Buzacarini caiu na terceira rodada para Kuczera. O primeiro lugar ficou com Kukolj, que derrotou com um wazari na final o português Jorge Fonseca. O outro medalhista de bronze foi Simeon Catharina, da Holanda.

Na categoria até 90kg, Rafael Macedo começou bem com uma vitória sobre o britânico Stuart McWatt com dois wazaris. Na sequência dominou o polonês Jakub Pankowski (vitória por ippon). Nas quartas de final foi superado com um ippon pelo turco Mihael Zgank. Na repescagem, porém, ele deu a volta por cima. Bateu com um ippon o austríaco Thomas Scharfetter e carimbou um lugar na decisão do bronze. Na briga pelo pódio ganhou por um wazari do mongol Altanbagana Gantulga por um wazari.

O ouro foi para o húngaro Krisztian Toth, que derrotou na decisão o turco Zgank. O outro bronze foi para o belga Sami Chouchi.

O judoca brasileiro Giovani Ferreira foi eliminado ainda na segunda rodada por Klen Kristofer Kaljulaid, da Estônia.