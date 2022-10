Brasil fará revanche contra Japão nas quartas de final do Mundial de vôlei

O Japão será o adversário da seleção brasileira de vôlei nas quartas de final do Campeonato Mundial feminino. O confronto foi definido neste domingo, quando o Japão garantiu o terceiro lugar no Grupo E ao vencer a Holanda por 3 sets a 0. A partida será uma oportunidade de revanche para o Brasil, que perdeu para as asiáticas no encontro das seleções na primeira fase.

O Brasil havia confirmado a classificação e o segundo lugar do grupo no último sábado com uma vitória por 3 a 1 sobre a Bélgica. O time de José Roberto Guimarães venceu oito jogos neste Mundial e perdeu apenas um, justamente contra o Japão.

Há nove dias, ainda na primeira fase, o Japão venceu o Brasil por 3 a 1. No momento, o time comandado por José Roberto Guimarães entrou em quadra já classificado, mas oscilou demais, abusou dos erros e foi superado pelo Japão por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 19/25, 25/17 e 20/25, na cidade de Arnhem, na Holanda.

Os quatro classificados de cada grupo jogam entre si nas quartas de final do Mundial. A China, que venceu a Bélgica por 3 sets a 0 neste domingo, fará confronto com a Itália, que terminou na liderança do grupo. Na outra chave, os Estados Unidos enfrentarão a Turquia e a Sérvia fará duelo europeu contra a Polônia.