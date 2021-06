Brasil enfrenta o Chile, sexta-feira, no Engenhão pelas quartas da Copa América

A seleção brasileira vai continuar seu caminho em busca da décima taça da Copa América, sexta-feira, às 21 horas, diante do Chile – campeão em 2015 e 2016 -, no Engenhão, no Rio, no duelo válido pelas quartas de final.

Se o time de Tite, atual campeão, passar pelos chilenos terá como adversário nas semifinais o vencedor do duelo entre Peru e Paraguai, que se enfrentam também na sexta-feira, mas às 18 horas, no Olímpico, em Goiânia.

Maiores campeões da competição, com 15 conquistas, o uruguaios vão ter pela frente a Colômbia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os colombianos não levantam a taça desde 2001.

Quem passar deste confronto vai encarar Argentina ou Equador, que jogam também no sábado, às 22 horas, em Goiânia. Messi e seus companheiros tentam levar para Buenos Aires um título internacional com a seleção principal, coisa que não acontece desde 1993.