Brasil é hexa ou octa no futsal? Entenda por que dois títulos mundiais não são considerados

O Brasil se sagrou hexacampeão da Copa do Mundo de Futsal ao derrotar a Argentina por 2 a 1 neste domingo e ganhar a edição de 202. Mas, afinal, esse foi, de fato, o sexto título? O assunto divide opiniões, pois a seleção tem outros dois troféus que não são considerados pela Fifa, gestora do esporte desde 1989.

A entidade responsável pela modalidade era, antes, a extinta Fifusa (Federação Internacional de Futebol de Salão), que deu lugar à AMF (Associação Mundial de Futsal) no final de 2002. Sob a tutela da antiga federação, o Brasil venceu os mundiais de 1982 e 1985, que, somados aos mais recentes, totalizariam oito em uma “contagem não oficial”.

Foram três Copas do Mundo de Futsal organizadas pela Fifusa, ou três Campeonatos Mundiais de Futebol de Salão, como eram chamadas oficialmente as competições. A outra equipe além do Brasil a ser campeã foi o Paraguai em 1988, batendo justamente os brasileiros na decisão.

Em suma, alguns torcedores consideram a contagem de 1982, 1985, 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e, agora, 2024, como a de títulos mundiais da seleção. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que assumiu a gestão do esporte em 2021, no entanto, já bateu o martelo e tratava, antes da mais recente conquista, o Brasil como pentacampeão. Não à toa, a equipe disputou o torneio com cinco estrelas acima do escudo da federação.

Ou seja, oficialmente, a seleção brasileira se tornou hexacampeã. Se ainda estivesse sob gestão da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão), que tocava a modalidade antes da CBF, a Copa do Mundo de 2024 seria a oitava conquistada, já que a antiga entidade considerava as conquistas de 1982 e 1985 e jogava com sete estrelas na camisa.

Confira todos os campeões da Copa do Mundo Fifa de Futsal:

1989: Brasil

1992: Brasil

1996: Brasil

2000: Espanha

2004: Espanha

2008: Brasil

2012: Brasil

2016: Argentina

2021: Portugal

2024: Brasil

Confira todos os campeões da Campeonato Mundial de Futebol de Salão da Fifusa:

1982: Brasil

1985: Brasil

1988: Paraguai