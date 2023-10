Esporte Brasil é dominado pela República Dominicana e fica com a prata do vôlei feminino no Pan

A seleção brasileira de vôlei feminino ficou com a prata dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, onde Paulo Coco, auxiliar do técnico José Roberto Guimarães, comandou um grupo alternativo, formado por muitas atletas jovens e sem as principais estrelas do País. O vice-campeonato foi decidido nesta quinta-feira, com uma derrota por 3 sets a 0 para a República Dominicana, que jogou com seu time A, inclusive com atletas emblemáticas, como Bethania de la Cruz e Brenda Castillo. Foi o segundo título de Pan seguido das dominicanas.

As parciais foram de 24/26, 16/25 e 19/25. Em um jogo muito duro, no qual as brasileiras deram bons sinais no início, antes de serem dominadas, a maior pontuadora do Brasil foi Sabrina, com 14 pontos, seguida por Lorena, que fez oito. Do outro lado, Yonkaira Peña, com 13, foi quem mais pontuou.

Apesar de alguns erros, o Brasil teve um bom início de primeiro set e manteve a regularidade durante a maior parte da parcial. Após reverter uma desvantagem de 10 a 9, melhorou e administrou uma diferença positiva de três pontos por algum tempo. Quando vencia por 17 a 14, contudo, começou a abrir o caminho para permitir a virada dominicana. Erros no levantamento e no saque custaram caro e as adversárias foram ganhando confiança, até buscarem a virada para fechar o set em 26/24

No segundo set, as brasileiras foram menos competitivas, não à toa demoraram para sair da casa de um ponto, o que só aconteceu quando transformaram uma desvantagem de 9/1 para 9/2. Mesmo depois que o Brasil começou a pontuar mais, a República Dominicana continuou superior, chegou a ficar nove pontos à frente e não enfrentou maiores dramas para fechar em 16/25.

A equipe comandada por Paulo Coco não conseguiu mais se reencontrar na partida. Embora tenha tido alguns lampejos ao longo do terceiro set, não teve sucesso em tirar a diferença nos momentos em que a oportunidade surgiu. Assim, a parcial final foi fechada em 26/24 e deu o ouro às dominicanas.

VÔLEI DE PRAIA

O Brasil também vai brigar pela medalha de ouro no vôlei de praia, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Duda e Ana Patrícia venceram as americanas Quiggle e Murphy por 2 sets a 0 (21/11 e 21/18) e vão disputar a final nesta sexta-feira, contra a dupla canadense formada por Melissa e Brandie, a partir das 18 horas. Já André e George venceram os irmãos Grimalt, do Chile, por 2 a 0 (13/21 e 17/21) e enfrentarão os cubanos Diáz e Alayo, também nesta sexta, às 19h.

FUTEBOL

No futebol, o Brasil está garantido na semifinal. Com gols de Gabriel Pirani, meia do Santos que está emprestado ao DC United (EUA), e de Guilherme Biro, promessa do Corinthians, a seleção sub-23 comandada por Ramon Menezes venceu a Colômbia por 2 a 0 e garantiu a classificação com uma rodada de antecedência. No momento, lidera o Grupo B, com seis pontos, mas, para confirmar a liderança ao fim da fase de grupos, ainda enfrenta Honduras, às 18 horas de domingo.

TÊNIS

O dia também foi bom para os atletas brasileiros nas disputas do tênis, pois todos os tenistas do País que foram para a quadra avançaram de fase. Luisa Stefani avançou à semifinais das duplas femininas, ao lado de Laura Pigossi, com quem foi medalhista na Olimpíada de Tóquio, e das duplas mistas, com Marcelo Demoliner. Pigossi e Carolina Meligeni foram às quartas em simples, assim como Gustavo Heide e Thiago Monteiro no masculino, que terá Demoliner e Heidi na semi de duplas.