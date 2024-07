Esporte Brasil é 12º por equipes do CCE do hipismo e fica sem representantes na final individual

A equipe brasileira terminou na 12ª colocação a disputa do concurso completo de equitação (CCE) do hipismo nesta segunda-feira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na competição individual, nenhum conjunto brasileiro conseguiu avançar à final.

O Brasil competiu com Ruy Fonseca montando Ballypatrick Srs, Jorge Marcio Carvalho e Castle Howard Casanova, Rafael Mamprin Losano e Withington e Carlos Parro e Safira e terminou com 214,60 pontos perdidos. A Grã-Bretanha venceu com 91,30, seguida pela França com 103,60 e pelo Japão, que teve 115,80. Foi a primeira medalha de ouro da Grã-Bretanha, que conseguiu defender o título conquistado nos Jogos de Tóquio, em 2021, na Olimpíada de Paris.

Na disputa individual, o melhor conjunto do Brasil foi Rafael Losano e Withington, que terminou com 46,80 pontos perdidos, na 27ª posição. Apenas os 25 mais bem colocados se classificaram para a final individual de saltos. A diferença do conjunto brasileiro para o último a avançar para disputa de medalha foi de 2,60 pontos perdidos. Jorge Marcio Carvalho e Castle Howard Casanova terminaram na 44ª posição, com 79,70 pontos perdidos.

O alemão Michael Jung, com Chipmunk Frh, foi o campeão individual, com 21,80 pontos perdidos. A prata ficou com o australiano Christopher Burton e Shadow Man, com 22,40, e o bronze com a britânica Laura Collett e London 52, que terminaram com 23,10 pontos perdidos.