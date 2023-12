Brasil derrota a República Checa, mas é eliminado no Mundial de handebol feminino

A seleção feminina de handebol derrotou a República Checa, neste domingo, por 30 a 27, mas deu adeus à briga pelo título do Mundial, que está sendo disputado na cidade de Fredrikshavn, na Dinamarca.

Para avançar às quartas de final, a equipe brasileira precisava ganhar por cinco gols de diferença Além disso, para continuar no torneio, o Brasil tinha que torcer por uma vitória da Espanha sobre a Holanda.

As brasileiras ficaram perto do objetivo no final do duelo. Chegaram a abrir 30 a 26 durante o confronto, mas não conseguiram segurar as checas, que tiveram como destaque Marketa Jerabkova.

Ela anotou 11 gols e foi eleita a melhor da partida. Pelo lado brasileiro, o destaque ficou por conta da jogadora Adriana Cardoso. Com uma bela atuação, ela fez nove gols para o Brasil.

Comandado por Cristiano Rocha, a equipe nacional deixa o Mundial com duas derrotas em seis jogos. Apesar de não avançar, o Brasil vai disputar a Olimpíada de Paris por ter sido campeão do Pan-Americano. Apesar da eliminação, as brasileiras terminam o campeonato como a melhor seleção sul-americana.

Confira abaixo a campanha brasileira no Mundial :

Brasil 35 x 20 Ucrânia

Brasil 46 x 15 Cazaquistão

Brasil 25 x 27 Espanha

Brasil 27 x 35 Holanda

Brasil 33 x 19 Argentina

Brasil 30 x 27 República Checa