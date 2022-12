Esporte Brasil decidirá vaga na Copa do Mundo de basquete em Santa Cruz do Sul

Em busca de confirmar vaga no Mundial do Japão, Filipinas e Indonésia de 2023, a seleção brasileira masculina de basquete desembarca em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, nos dias 23 e 26 de fevereiro, onde enfrenta Porto Rico e Estados Unidos em duelos decisivos rumo à confirmação da vaga.

Após vencer os Estados Unidos e o México, em novembro, a Seleção Brasileira está empatada no primeiro lugar do Grupo ao lado dos Estados Unidos, com sete vitórias e três derrotas na campanha. Caso vença um dos duelos, garante vaga no Mundial e ainda pode terminar as Eliminatórias na primeira posição do grupo de forma isolada. Os confrontos serão realizados no Ginásio Arnão.

A decisão de levar os jogos para Santa Cruz do Sul faz parte de um projeto de levar a seleção para as mais variadas regiões do País e contou com uma parceria da CBB, da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, e também do União Corinthians, campeão do Brasileirão em 2021 e na elite do basquete nacional.

O Brasil já jogou no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e vai mais uma vez para o Sul, desta vez para o Rio Grande do Su. Na última janela em casa, jogou em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O presidente da CBB, Guy Peixoto Jr. comemorou a escolha do local e destacou a importância da cidade no cenário do basquete nacional.

“Desde que assumimos a gestão da CBB, as seleções passaram por todas as regiões, também o Norte, quando realizamos uma AmeriCup da base masculina. Levar basquete de Norte a Sul é um compromisso nosso e estamos ansiosos pelos jogos no Arnão, numa cidade que respira basquete e que terá casa cheia para nos empurrar para o Mundial”, disse o presidente.

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, do PP, celebrou a passagem da seleção na cidade e relembrou a tradição da modalidade na região. “Santa Cruz do Sul e o basquete tem uma linda relação de amor. A tradição nessa modalidade, aliada com a vocação para organizar eventos de grande porte, farão da nossa cidade, mais uma vez, a capital nacional do basquete. Estamos preparados e muito contentes em receber atletas de tão alto nível, sendo um momento histórico para o município”, disse a prefeita.

Diretor do Esporte Clube União Corinthians, Diego Puntel falou da importância da ida do Brasil para a cidade com dois jogos tão decisivos. “Mais uma vez, a união de esforços entre o Clube e a Prefeitura de Santa Cruz, uma parceria que já vem de longa, traz um grande evento para o município, brindando uma comunidade que respira basquete. Estávamos muito confiantes na aprovação, principalmente pelos investimentos que foram realizados pelo Município no Ginásio Poliesportivo Arnão e por toda a estrutura disponível em Santa Cruz para este tipo de evento”, afirmou Puntel.