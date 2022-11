Brasil dá largada em busca do hexa com postura ofensiva contra a Sérvia

A seleção brasileira tenta, a partir das 16h desta quinta-feira, começar a dar fim a uma fila que já dura mais de 20 anos. Em Lusail, no Catar, o Brasil inicia sua busca pelo hexa encarando a Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo. E Tite, que ganhou nova chance à frente do time após fracassar em 2018, apostará em uma seleção que mistura jogadores tarimbados em Mundiais, como Neymar e Thiago Silva, com debutantes na competição, casos de Raphinha e Vinícius Jr.

O treinador vai para a sua segunda Copa do Mundo mais sereno. “Estou um pouco mais leve, em paz, um pouco mais Adenor”, afirmou Tite nessa quarta-feira, em referência ao Mundial de quatro anos atrás, quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final. Na avaliação dele, as chances da seleção são melhores do que na Rússia. “A possibilidade de sucesso é maior, diferentemente do outro estágio, que foi de recuperação “

Ainda assim, Tite ressaltou que sua equipe não pode carregar uma pressão adicional de duas décadas sem um título de Copa do Mundo. “Não me coloca responsabilidade de 20 anos, são só quatro”, disse o treinador. “A história (da seleção brasileira) é linda e traz pressão, sim, mas a pressão que um País todo vive, apaixonado, está nas ruas.”

Treino da seleção brasileira em Doha, no Catar – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Para chegar ao hexa, Tite apostou na formação de um elenco que une jogadores experientes com jovens atacantes em grande fase. Thiago Silva será o capitão, mas é Neymar, mais uma vez, quem terá a missão de liderar o time em campo.

E o principal jogador da seleção brasileira chega em uma condição melhor que a de 2018, quando foi à Rússia ainda tentando recuperar a melhor forma após fraturar um dedo do pé. “O Neymar chega para uma competição tão importante num nível muito bom. Ele teve uma preparação diferenciada, diferentemente de outras copas”, apontou Thiago Silva. “Em 2018 ele chegou de uma forma diferente, porque teve uma lesão importante e isso com certeza abalou um pouco. Não chegou no melhor modo Neymar de ser Nesta, com uma preparação diferenciada, sem lesão e sem preocupação nenhuma, com certeza chega um Neymar bem melhor preparado.”

MISTÉRIO

Além de Neymar, a seleção terá Raphinha e Richarlison no ataque diante da Sérvia. Outro provável nome é de Vinicius Jr., que vive grande fase no Real Madrid. A escalação dele, contudo, não foi confirmada por Tite. O volante Fred é a alternativa.

De qualquer forma, o time já está definido e treinou três vezes com a formação que irá alinhar no Lusail. “Eu faço escolhas que agradam uns e não agradam outros, mas os atletas se escolheram também”, desconversou o técnico. “Fizemos treinos bem didáticos aqui. A partir da chegada em Doha passamos a trabalhar em cima das qualidades e defeitos da Sérvia. Sabemos o time que vai jogar e sabemos as mudanças que possivelmente vamos fazer. Nos sentimos seguros. Agora é levar para o campo”, assegurou o auxiliar Cleber Xavier.

A única certeza é que, no time que irá a campo, quatro jogadores enfrentaram a Sérvia na vitória por 2 a 0 na Copa do Mundo da Rússia – Alisson, Thiago Silva, Casemiro e Neymar. Gabriel Jesus, hoje no banco, também estava naquele time. E Marquinhos, agora companheiro de zaga de Thiago Silva, era reserva.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X SÉRVIA

BRASIL – Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinicius Jr. (Fred) Técnico: Tite.

SÉRVIA – Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Miadenovic e Tadic; Mitrovic e Vlahovic. Téncico: Dragan Stojkovic.

ÁRBITRO – Alireza Faghani (IRÃ).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Lusail, no Catar.