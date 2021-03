Brasil conquista prata e 2 bronzes e fecha Grand Slam de Tbilisi com 4 medalhas

Depois do título de Maria Portela (70kg) no sábado, o judô brasileiro voltou ao pódio do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, neste domingo, com seu trio de pesos pesados. No masculino, Rafael Silva “Baby” levou a prata, parando apenas na final diante do georgiano Gela Zaalishvili. Entre as mulheres, Maria Suelen Altheman e Beatriz Souza garantiram um bronze cada. Com isso, o Brasil encerra sua participação no torneio com quatro medalhas.

Atual número 10 do mundo, Baby chegou à competição como cabeça de chave número um e teve ótimo desempenho nas preliminares. Jogou e imobilizou Shockruh Bakhtiyorov, do Uzbequistão, nas oitavas de final, e não deu chances ao Georgiano Saba Inaneishvili, projetando o adversários duas vezes para anotar dois waza-ari (ippon).

Na semifinal, encarou um adversário mais experiente, o cubano Andy Granda, que ofereceu uma luta mais equilibrada com o gigante brasileiro. Mais agressivo e melhor na disputa de pegada, Rafael Silva forçou três punições ao rival, levou duas, e se garantiu na decisão com Gela Zaalishvili, jovem promessa da Geórgia, campeão mundial júnior e ouro no Grand Slam de Tel Aviv neste ano.

Em luta apertada, o georgiano conteve os ataques do brasileiro e conseguiu a projeção por ippon no golden score para ficar com o ouro em casa. A prata garante a Rafael Silva mais 700 pontos no ranking mundial. Ele disputa a vaga olímpica com David Moura, que não lutou na Geórgia. Ambos estarão no Grand Slam de Antalya, na Turquia, no próximo domingo.

O Brasil fez bonito também no pesado feminino, com Beatriz Souza e Maria Suelen Altheman garantindo uma dobradinha de bronze no pódio da categoria. A prata ficou com a portuguesa Rochele Nunes e o ouro foi para a chinesa Shiyan Xu, que venceu as duas brasileiras – Bia na semifinal e Suelen nas quartas.

Nas preliminares, Beatriz venceu Anzhela Gasparian, da Rússia, e Yelysaveta Kalanina, da Ucrânia. Já Suelen deixou pelo caminho Nazgul Maratona, do Cazaquistão, e Kalanina, na repescagem.

Na primeira disputa de bronze, Beatriz superou a israelense Raz Hershko, por ippon. Em seguida, Maria Suelen passou pela gigante chinesa Yan Wang nas punições.

O Brasil ainda teve Rafael Macedo (90kg) e Leonardo Gonçalves (100kg) no tatame neste domingo. Macedo parou em Shermulhammad, do Uzbequistão, na primeira rodada. Leonardo venceu Koffi Kreme Kobena, da Costa do Marfim, mas foi derrotado pelo uzbeque Turoboyev, nas oitavas.

A seleção brasileira de judô seguirá diretamente para a Turquia, onde disputa o Grand Slam de Antalya, a partir da próxima sexta-feira. Nessa etapa, o Brasil terá Eric Takabatake (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Willian Lima (66kg) e David Moura (+100kg), além de todos que lutaram em Tbilisi.