Brasil conquista mais duas vagas e terá seus quatro barcos na final do Pré-Olímpico de remo

O Brasil pode garantir mais quatro vagas nos Jogos de Paris-2024 neste sábado, nas finais do Pré-olímpico de remo, na Lagoa Rodrigo de Freitas. As duas últimas vagas à decisão foram definidas nesta sexta-feira, com Lucas Verthein, no Single Skiff, e com Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen, no Double Skiff Peso Leve. Eles venceram suas séries e garantiram a classificação.

O primeiro barco verde e amarelo nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas foi da dupla Evaldo Becker (Flamengo) e Piedro Tuchtenhagen (Grêmio Náutico União). Eles disputaram a repescagem do Double Skiff Peso Leve depois de terminarem na segunda posição na classificatória de quinta-feira.

Evaldo e Piedro dominaram a prova, imprimindo um ritmo bastante forte desde a largada da regata, e confirmaram a classificação ao cruzar na frente, com o tempo de 6min27s37, quase dois segundos de vantagem sobre os venezuelanos André Mora e Luís Mota.

“Essa prova foi especial, porque ontem ficamos fora da classificação direta e tivemos que participar da repescagem. Conseguimos fazer o que treinamos nos últimos meses, estamos contentes e vamos buscar essa vaga”, destacou Evaldo Becker.

“Estamos 200% confiantes para conquistar a vaga para Paris-2024 e coroar o trabalho que está sendo feito até aqui. É a última chance que temos para competir na categoria que tanto gostamos. Há uma pressão por sermos os últimos atletas do Brasil a tentarmos a classificação para a categoria, mas é uma pressão boa”, complementou Piedro.

Logo depois, foi a vez de Lucas Verthein se garantir no Single Skiff. O atleta do Botafogo repetiu a boa performance das eliminatórias e ganhou sua semifinal com o tempo de 6min48s96, superando o uruguaio Bruno Berriolo (6min50s40).

“Minha expectativa está bem boa, tenho me preparado bem. Agradeço todo o suporte para estar 100% focado no remo e poder entregar o melhor resultado para a torcida”, disse. “É um esforço em conjunto. Meu barco é individual, mas está o Brasil inteiro remando comigo. É um sentimento de gratidão e foco para amanhã (sábado), pois ainda não acabou. Ainda tenho uma missão duríssima”, ressaltou Verthein.

Medalha de ouro no Pan de Santiago, Verthein sabe da responsabilidade da vaga, mas entra como favorito na final. “É algo positivo porque significa que batalhei bastante para estar onde estou hoje. Agora é consolidar esse trabalho. Chegar é difícil, mas se manter é mais difícil ainda.”

Além das vagas do masculino, o Brasil já tinha duas decisões confirmadas para este sábado no feminino, com Beatriz Tavares (Botafogo), no Single Skiff e Isabelle Falck (Flamengo) e Manu Abreu (Botafogo), no Double Skiff Peso Leve.