Brasil conquista a prata com Gabriel Falcão e bronze com Nauana no Grand Prix de Zagreb de judô - O Liberal

Esporte Brasil conquista a prata com Gabriel Falcão e bronze com Nauana no Grand Prix de Zagreb de judô

O Brasil terminou o segundo dia do Grand Prix de Zagreb com duas medalhas na conta. Nauana Silva conquistou o bronze da categoria até 63kg. Já Gabriel Falcão ficou muito próximo de conquistar a primeira de ouro no novo ciclo olímpico, visando Los Angeles-2028, mas acabou perdendo nos segundos finais para o moldávio Victor Sterpu, na categoria até 81kg.

Gabriel Falcão, de apenas 21 anos, venceu quatro lutas para chegar à decisão. Ele deixou pelo meio do caminho Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte, Kote Kapanadze, da Georgia, e Tom Libert, da França, além Adam Kopecky, da República Checa.

Na final, encarou Victor Sterpu e atacou o adversário em todo o momento, conseguindo inclusive uma imobilização que durou dez segundos. Ele estava na frente do placar, quando cometeu um erro no fim e viu a arbitragem anotar o segundo waza-ari a favor do moldávio, totalizando um ippon.

Destaque também para Nauana Silva, na categoria até 63kg. A brasileira começou vencendo Dilbara Kizi, da Sérvia, nas punições, mas perdeu da mesma maneira para a japonesa Yamaguchi Kirari. Na repescagem, derrotou Gaaetane Deberdt, da França, e levou a medalha de bronze ao passar pela holandesa Geke Van den Berg.

Mais três brasileiros estiveram no tatame neste sábado. Na categoria até 70kg, Kaillany Cardoso venceu Nika Koren, da Eslovênia, por ippon, mas acabou derrotada, na sequência, pela japonesa e campeã asiática Tanaka Shiho. No entanto, ela se recuperou na repescagem diante da polonesa Katarzyna Sobierajska e pôde disputar o bronze diante da croata Lara Cvjetko, que aplicou dois waza-aris para confirmar a vitória.

Já Vinicius Ardina, de 21 anos, na categoria até 73kg, teve um bom início de competição, vencendo Samuel Gassnet, da Áustria, que esteve nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas caiu nas oitavas, contra Yehonatan Elbaz, de Israel.

Por fim, Michel Marcelino, de 25 anos, acabou derrotado na estreia por Robert Klacar (CRO), por waza-ari no Golden Score. O brasileiro tem três medalhas em mundiais de base.