Esporte Brasil brilha no Pan de Ginástica Rítmica com dobradinha no individual e ouro por equipes

Só deu Brasil nas finais do Pan-Americano de Ginástica Rítmica disputado em Guadalajara, no México. Bárbara Domingos, a Babi, e Geovanna Santos garantiram dobradinha inédita e confirmaram vaga para o Mundial da Espanha, em agosto. Também estarão no Pan de Santiago, no Chile. O resultado brilhante da dupla ainda deu o título geral por equipes ao País.

Babi fechou a competição com 127.950 pontos, superando Geovanna sem sustos. A compatriota fechou a competição com 123.950 e o pódio foi completado pela americana Evita Griskenas, com 123.100.

Depois de irem muito bem no primeiro dia de provas, tanto no arco quando na bola, as brasileiras não deixaram o ritmo cair e seguiram “mandando” na decisão deste sábado à noite no México.

Babi foi a melhor na fita, em sua prova predileta e na qual vem obtendo significativos resultados ao longo do ano. Com apresentação irretocável, cravou 32.250, bem distante de Grsikenas, em segundo com 31.100, e de Geovanna, que cometeu alguns erros e fez somente 28.900.

A recuperação de Geovanna veio nas maças, onde terminou na frente, com 31.600, diante de 31.100 da campeã. Nesta prova quem ficou em terceiro foi a americana Alexandria Kautzman, com 30.750.

Graças ao bom desempenho da dupla, o Brasil teve o melhor somatório no geral, fechando com 251.900, na frente da forte equipe americana, que ficou com a prata. O Canadá fechou o pódio.