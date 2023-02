Esporte Brasil bate Venezuela e volta à liderança do hexagonal do Sul-Americano Sub-20

O Brasil superou um primeiro tempo de limitações na noite desta sexta-feira e marcou três vezes na etapa final para vencer a Venezuela por 3 a 0, em jogo da segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Mais uma vez, a seleção contou com gols do artilheiro Vitor Roque e do vice-artilheiro Andrey Santos, autores de seis e cinco gols na competição, respectivamente. O outro foi marcado por Pedrinho.

Nesta fase do torneio, seis times se enfrentam em disputa de pontos corridos, em turno único, e aquele que terminar em primeiro será o campeão. Por isso, é importante que o Brasil tenha conseguido um placar elástico, pois o saldo de gols pode contar como desempate. É justamente em razão desse critério que a seleção brasileira está na liderança, acima do Uruguai, apesar de ambos terem seis pontos. O próximo compromisso da equipe comandada por Ramon Menezes será na segunda-feira, contra o Paraguai.

Brasileiros e venezuelanos fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração no Metropolitano de Techo, em Bogotá. Jogadores como Marlon Gomes, mais atrás, e Guilherme Biro, pela esquerda, foram participativos e buscaram alternativas para abrir espaço na defesa adversária, mas não encontravam boas respostas nas conclusões das jogadas, que morriam perto da área.

As melhores chances da etapa inicial saíram apenas nos minutos finais antes do intervalo. O goleiro Mycael, que vem fazendo um grande campeonato, evitou o gol venezuelano ao espalmar a bola após cabeceio de Kelsy. Pouco depois, foi a vez do artilheiro Vitor Roque cabecear e parar em boa intervenção do goleiro Benítez.

Depois das limitações criativas demonstradas no primeiro tempo, o Brasil foi incisivo no início do segundo. Vitor Roque desperdiçou uma excelente chance no minuto inicial, quando furou a bola ao receber cruzamento de Guilherme Biro dentro da área, mas se redimiu rapidamente. Aos três, recebeu um lançamento rasteiro de Marlon Gomes e tocou sutilmente por cima do goleiro para tirar o zero do placar.

As dificuldades apresentadas anteriormente foram superadas completamente depois do gol, e a seleção brasileira dominou a Venezuela. Teve um momento de oscilação na segunda metade, porém logo se estabilizou e colocou mais duas bolas na rede. Pedrinho marcou depois de bater de primeira ao receber de André, aos 39, e o vice-artilheiro Andrey Santos fechou o placar.