Esporte Brasil bate Argentina e conta com tropeço do Equador para faturar Sul-Americano Sub-17

A seleção brasileira masculina de futebol se sagrou campeã do Sul-Americano Sub-17, na noite deste domingo. Após vencer a Argentina, o time comandado pelo técnico Phelipe Leal contou com um tropeço do anfitrião Equador para sacramentar a conquista, na capital equatoriana.

Para levantar o troféu, o Brasil precisava fazer a sua parte – vencer a Argentina – e torcer para que o Equador não vencesse a Venezuela, horas depois. E foi exatamente o que aconteceu. No estádio Olímpico Atahualpa, os garotos do Brasil bateram os arquirrivais por 3 a 2. Na sequência, equatorianos e venezuelanos empataram por 1 a 1.

A seleção terminou o hexagonal final com 13 pontos, dois acima do Equador. Os dois primeiros colocados terminaram o torneio de forma invicta. O Brasil ficou à frente porque obteve quatro vitórias, contra três dos anfitriões. A seleção soma agora 13 títulos do Sul-Americano Sub-17.

Neste domingo, o time nacional foi escalado com Phillipe Gabriel; Vitor Gabriel, Vitor Reis, Da Mata e Souza; Lucas Camilo, Luiz Gustavo e Dudu; Lorran, Riquelme e Rayan. No decorrer do jogo, entraram Chermont, Dalla Corte, Bernardo Valim, Ricardo e Matheus Reis.

Claramente superior no primeiro tempo, o Brasil abriu 2 a 0 nos primeiros 45 minutos, com gols de Riquelme e Dudu. No entanto, caiu de rendimento na etapa final e permitiu o empate dos argentinos. A seleção, então, chegou ao terceiro gol, com Da Mata, aos 15 minutos. Nos instantes finais, Rayan acertou o travessão e quase anotou o quarto gol brasileiro.

A equipe argentina acabou o jogo com 10 jogadores em campo. Isso porque, nos acréscimos, Villalba atingiu um soco em Bernardo Valim e foi expulso de campo.