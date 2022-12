Brasil aposta em retorno de Neymar contra Coreia do Sul para seguir sonho do hexa

A má impressão deixada pelos reservas na sexta-feira, a falta de gols e a necessidade de vitória que se impõe até o fim da Copa do Mundo obrigaram Tite a apelar para a solução de sempre: Neymar. O jogador, que passou nove dias entregue à fisioterapia e voltou aos treinos com bola apenas no sábado, será a grande esperança do Brasil para o duelo com a Coreia do Sul, às 16h (de Brasília), no Stadium 974. A partir de agora, quem perder dá adeus à Copa do Mundo.

O retorno de Neymar foi acelerado porque a resposta em campo dos demais ficou aquém do esperado. Ainda que a seleção tenha dado 54 chutes a gol nas três primeiras partidas da Copa, a bola só tomou o rumo da rede três vezes. E há ainda a clara dificuldade que o Brasil tem encontrado para furar retrancas. Contra a Suíça, sem Neymar, a seleção chegou apenas nove vezes à meta adversária.

Tite assegura que o jogador está em condições clínicas de ir para a partida. “Ele vai treinar. Estando bem, vai para o jogo”, disse neste domingo. “Os outros dez eu não escalo.”

Neymar durante o treino deste domingo em Doha – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Neymar apareceu sorridente, mas depois dos demais jogadores, no treino realizado deste domingo no CT da seleção brasileira. A atividade ficou aberta à imprensa por apenas 20 minutos, tempo em que foi possível ver o atleta bem à vontade e sem apresentar qualquer receio em relação ao pé direito.

O treinador também antecipou que irá colocar o jogador em campo desde o início da partida com os sul-coreanos, mesmo que exista a possibilidade de o jogo se estender por 120 minutos – o regulamento prevê prorrogação e pênaltis no caso de empate no tempo normal. “Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. Eu, pessoalmente. E o técnico precisa assumir suas responsabilidades.”

A volta do craque, porém, não significa o fim dos problemas para a seleção. Sem seus dois laterais esquerdos – Alex Telles foi cortado e Alex Sandro ainda não se recuperou de lesão muscular -, Tite terá de improvisar no setor. E a escolha deverá recair sobre Danilo, o titular da direita que se recuperou de entorse no tornozelo. Ele já atuou por aquele lado na Juventus e em sua época de Manchester City.

Caso a opção se confirme, Éder Militão deverá ser improvisado mais uma vez pela direita, assim como aconteceu diante da Suíça. Isso porque o reserva imediato, Daniel Alves, demonstrou dificuldades na marcação na derrota para Camarões. E é justamente por aquele lado do campo que atua Son, o principal jogador da Coreia do Sul.

DESCANSO

Ausente na derrota para Camarões, o capitão Thiago Silva disse que a equipe precisa assimilar o resultado. Apesar do “tropicão”, como ele se referiu ao resultado, o zagueiro defendeu a escolha da comissão técnica pelo uso de reservas naquele jogo, uma vez que o Brasil entrará em campo com uma semana de descanso para seus titulares. O time coreano, por sua vez, teve um confronto duríssimo com Portugal na sexta-feira.

“Estamos muito bem fisicamente, principalmente aqueles que não jogaram. Teoricamente estaremos mais descansados do que a Coreia, porque dois dias e meio de descanso não é suficiente para o atleta se recuperar bem. Mas aqui é Copa do Mundo, E tenho certeza que eles estão muito motivados para mudar aquele resultado do amistoso”, pontuou, citando a goleada por 5 a 1 em partida realizada em junho, em Seul.