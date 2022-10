Brasil amplia liderança em última atualização do ranking da Fifa antes da Copa

Faltando um mês e meio da Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira masculina aumentou a vantagem na liderança do ranking da Fifa. O time de Tite elevou sua pontuação e viu a Bélgica perder pontos na atualização desta quinta-feira, a última antes do Mundial. Desta forma, o Brasil vai para a Copa com favoritismo, ao menos com base na lista oficial da Fifa.

Na ponta, o Brasil soma 1841,3 pontos, contra 1816,71 dos belgas. A seleção venceu seus dois amistosos na última Data Fifa, contra Gana e Tunísia, enquanto a Bélgica perdeu para a Holanda pela Liga das Nações da Uefa.

A Argentina ocupa o terceiro lugar, com 1773,88. França e Inglaterra vêm logo atrás, com 1759,78 e 1728,47, no quarto e quinto postos, respectivamente. No Top 10, houve apenas uma alteração, envolvendo a Itália. Fora da Copa, a equipe italiana desbancou a Espanha e subiu para o sexto lugar. Os espanhóis figuram em 7º.

Holanda, Portugal e Dinamarca completam as dez primeiras colocações. Nenhuma seleção entrou ou saiu do Top 10 na atualização desta quinta após uma série de 119 amistosos e 53 partidas válidas pela Liga das Nações no intervalo entre o último ranking e a atualização deste mês.

No Top 20, a movimentação foi maior, envolvendo seleções que vão disputar a Copa do Mundo. A Croácia, atual vice-campeã mundial, ganhou três colocações e aparece no 12º lugar. Adversários do Brasil na fase de grupos do Mundial, Suíça e Sérvia também subiram. Os suíços conquistaram uma posição, trocando o 16º pelo 15º lugar. Os sérvios saltaram quatro colocações e figuram agora em 21º.

Camarões, equipe africana que também enfrentará o Brasil na primeira fase, sofreu uma queda. Em baixa, o time trocou o 38º lugar pelo 43º. As seleções que mais subiram posições foram as da Escócia e do Azerbaijão, ambas fora da Copa. Cada equipe subiu cinco posições, para 40º e 123º, respectivamente.

A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá somente depois da Copa do Mundo, no dia 22 de dezembro. O Mundial será disputado entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Confira o Top 10 do ranking da Fifa:

1º – Brasil, 1.841,3

2º – Bélgica, 1.816,71

3º – Argentina, 1.773,88

4º – França, 1.759,78

5º – Inglaterra, 1.728,47

6º – Itália, 1.726,14

7º – Espanha, 1.715,22

8º – Holanda, 1.694,51

9º – Portugal, 1.676,56

10º – Dinamarca, 1.666,57

11º – Alemanha, 1.650,21

12º – Croácia, 1.645,64

13º – México, 1.644,89

14º – Uruguai, 1.638,71

15º – Suíça, 1.635,92

16º – Estados Unidos, 1.627,48

17º – Colômbia, 1.611,04

18º – Senegal, 1.584,38

19º – País de Gales, 1.569,82

20º – Irã, 1.564,61