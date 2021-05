Bottas deixa Verstappen para trás e lidera 1º treino livre para o GP da Espanha

Conhecido por sua eficiência em treinos livres, o finlandês Valtteri Bottas foi o mais rápido nesta sexta-feira na primeira sessão do GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. No circuito de Montmeló, em Barcelona, o piloto da Mercedes cravou 1min18s504 na melhor de suas 25 voltas e deixou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, para trás por apenas 0s033 (1min18s537).

Heptacampeão mundial e atual líder do campeonato após três etapas com oito pontos de vantagem para Verstappen, o inglês Lewis Hamilton fechou o Top 3 com seu melhor tempo 0s123 mais lento na comparação com o companheiro de equipe. Conseguiu 1min18s627 no melhor de seus 22 giros na primeira atividade de pista neste final de semana.

Destaque, novamente, para Lando Norris, um dos grandes nomes da temporada até o momento. O britânico colocou a McLaren em quarto lugar com 1min18s944, à frente das Ferrari do monegasco Charles Leclerc (1min18s996) e do espanhol Carlos Sainz Jr. (1min19s020). Os carros da escuderia italiana foram os únicos a registrarem as suas respectivas voltas com pneus médios.

O francês Pierre Gasly, com a AlphaTauri, foi o sétimo colocado, à frente da Aston Martin do alemão Sebastian Vettel. O mexicano Sergio Pérez, com a outra Red Bull, foi apenas o nono, seguido pela outra Aston Martin, do canadense Lance Stroll. O espanhol Fernando Alonso, com a Alpine, terminou em 15.º lugar, três posições atrás do seu colega de time, o francês Esteban Ocon.

A principal novidade em Barcelona neste fim de semana é a estreia do novo traçado da curva 10, que passou por obras no final do ano passado a pedido da Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla em francês) e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM, na sigla em francês). E enquanto os pilotos da MotoGP foram favoráveis à modificação, os da Fórmula 1 levantaram prós e contras, destacando, especialmente, que o novo formato deve atrapalhar as ultrapassagens.

Os treinos livres prosseguem nesta sexta-feira, às 10 horas (de Brasília), com a segunda sessão em Barcelona. A terceira está agendada para sábado, às 7 horas. Mais tarde, às 10 horas, os pilotos vão acelerar em busca da pole position no treino oficial de classificação. A corrida do GP da Espanha será no domingo, às 10 horas.