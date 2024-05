Botafogo vence Universitario-PER e garante classificação antecipada na Libertadores

Em jogo morno, o Botafogo aproveitou o contra-ataque e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de finais da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, no Monumental de Lima, no Peru, o time carioca contou com o gol de Jeffinho – que saiu do banco – para vencer o Universitario-PER por 1 a 0.

A última vez que o Botafogo esteve na fase de mata-mata da Libertadores foi em 2017, quando onde chegou até as quartas de final e caiu para o campeão Grêmio. Também foi, até então, a melhor campanha do time de General Severiano na competição continental.

Com o resultado, o Botafogo chegou a nove pontos no Grupo D, empatado com o Junior Barranquilla-COL, mas com saldo de gols inferior (3 a 1). A dupla disputa o primeiro lugar da chave daqui a duas semanas, na Colômbia. Universitario é o terceiro com cinco, seguido da LDU-EQU, com quatro, que brigam pela vaga nos playoffs da Sul-Americana.

Com ambos precisando do resultado, o duelo em Lima começou brigado, com muitas faltas e disputas de bola, principalmente no meio de campo. O Botafogo era tímido e pouco conseguia acionar Júnior Santos e Savarino, que ficaram presos na marcação.

Os donos da casa era quem tinha mais posse de bola e alçavam bolas na área brasileira, mas sem exigir grande esforço do goleiro John Victor. Na reta final, o Botafogo reclamou muito de um pênalti, após Di Benedetto colocar a mão na bola.

Na segunda etapa, o Universitario seguiu abusando do jogo aéreo sem sucesso. Já o Botafogo conseguiu ter mais presença ofensiva. O time carioca tinha os espaços para o contra-ataque, porém pecava na hora da conclusão. Luiz Henrique foi acionado em velocidade, mas exagerou na força na hora de finalizar.

O jogo era morno, até os 31 minutos. John quebrou a bola no ataque, a defesa peruana afastou mal e Savarino acionou Jeffinho. O atacante saiu em velocidade e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Com a vantagem, o Botafogo seguiu sendo superior na bola área e gastou tempo quando esteve com a posse da bola, para sair com a classificação.

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro, devido às enchentes no estado do Rio Grande do Sul, o Botafogo só volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Vitória, em Salvador (BA), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Botafogo venceu por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSITARIO-PER 0 X 1 BOTAFOGO

UNIVERSITARIO – Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Murrugarra (Concha), Ureña (Dorregaray), Pérez Guedes (Calcaterra) e Portocarrero; Edison Flores (Christofer Gonzáles) e Valera (Rivera). Técnico: Fabián Bustos.

BOTAFOGO – John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Luiz Henrique (Jeffinho), Savarino (Yarlen) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

GOL – Jeffinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Di Benedetto e Ureña (Universitario); Danilo Barbosa e Bastos (Botafogo).

ÁRBITRO – Cristián Garay (CHI).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Monumental de Lima, em Lima (PER).