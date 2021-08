Botafogo vence, afunda Brasil na lanterna e se aproxima do G4 da Série B

O Botafogo não deu sopa para o azar e se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B na noite deste domingo ao vencer o lanterna Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Engenhão, pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno da competição. O zagueiro Joel Carli garantiu o triunfo do time carioca, que sonha em subir para a zona de acesso à elite.

A quinta vitória nos últimos seis jogos fez o Botafogo chegar aos 28 pontos e encostar no G4, pulando para o oitavo lugar. Já o Brasil perdeu pela quarta vez seguida e segue na lanterna, com apenas 12 pontos.

Como já era esperado, o Botafogo começou a partida com mais posse de bola. No entanto, encontrou pela frente um Brasil bem postado e pronto para surpreender no contra-ataque. As chances de gol eram raras até os minutos finais do primeiro tempo.

O Botafogo esboçou uma pressão e não deixou o Brasil respirar. Aos 38, Rafael Navarro recebeu de Pedro Castro e mandou para dentro da área. Como se fosse centroavante, o zagueiro Joel Carli completou para o gol aberto. O segundo quase saiu em finalização de Diego Gonçalves. Matheus Nogueira defendeu sem dar rebote.

A etapa final começou com dois erros de arbitragem contra o Botafogo. Primeiro, Arthur derrubou Diego Gonçalves na entrada da área e só recebeu amarelo, apesar de ser o último homem. Na sequência, a bola acertou a mão de Leandro Camilo e o juiz não assinalou pênalti.

O jogo ficou aberto com o Brasil se lançando ao ataque. Aos 39, Vidal cruzou e Júnior Viçosa cabeceou por cima do travessão. No último lance do jogo, Gabriel Terra cobrou falta e assustou Diego Loureiro, que só olhou.

Na quarta-feira, o Botafogo vai até Campinas enfrentar o Guarani, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa. Na quinta, o Brasil recebe o CSA, às 21h30, no Bento Freitas, em Pelotas. Os jogos são válidos pela última rodada do primeiro turno.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 BRASIL

BOTAFOGO – Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli (Gilvan) e Hugo; Luis Oyama, Pedro Castro, Marco Antônio (Warley), Chay (Matheus Frizzo) e Diego Gonçalves (Ênio); Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

BRASIL – Matheus Nogueira; Oliveira, Leandro Camilo, Arthur e Paulinho; Denilson (Diego Gomes), Kevin (Vidal), Wesley (Rômulo) e Renatinho (Gabriel Terra); Júnior Viçosa e Netto (Ramon). Técnico: Cléber Gaúcho.

GOL – Joel Carli, aos 38 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascatti (SP)

CARTÕES AMARELOS – Arthur, Oliveira e Wesley (Brasil)

LOCAL – Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).