Esporte Botafogo supera Cuiabá com gol de Tiquinho Soares e abre cinco pontos no topo do Brasileirão

O Botafogo aproveitou com sucesso o tropeço do Palmeiras, que perdeu para o Bahia por 1 a 0, e abriu cinco pontos à frente do rival na corrida pela ponta do Campeonato Brasileiro. O time carioca superou o Cuiabá por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite na Arena Pantanal, pela 11ª rodada. Tiquinho Soares, cobrando pênalti, fez o gol e agora tem nove, liderando a artilharia da competição.

Com 27 pontos, o Botafogo aumentou sua gordura na liderança e mantém uma diferença de cinco pontos para o atual campeão, rival de domingo no Allianz Parque. Já o Cuiabá é o 16º colocado, com 12 pontos, sendo o primeira time fora da zona de rebaixamento.

Diante dos rumores de sua saída para o Al Nassr, da Arábia Saudita, o técnico português Luís Castro disse antes da partida que só tem foco para o duelo contra o Cuiabá. Quando a bola rolou, o Botafogo até começou melhor que os donos da casa, com mais posse de bola e rondando a área. Aos poucos o Cuiabá foi se encaixando e começou assustando com Rikelme, completando de primeira o cruzamento de Jonathan Cafu e batendo raspando a trave de Perri.

Depois do lance, o time do centro-oeste tomou conta da partida. Pitta recebeu em velocidade e mesmo marcado finalizou cruzado para a defesa do goleiro botafoguense. Sem seu artilheiro Deyverson, suspenso, o Cuiabá tinha o volume necessário no ataque, porém sem a precisão que as jogadas pediam. Desperdiçando chance atrás de chance, os donos da casa viam o Botafogo na retaguarda, sem conseguir fazer a bola chegar em Tiquinho Soares, que pouco incomodou o goleiro Walter antes do intervalo.

O segundo tempo voltou com o mesmo panorama. Logo no início, Rikelme arriscou de fora da área e assustou a torcida carioca. O técnico Luís Castro voltou do intervalo com as entradas de Luís Henrique e Segovia e a dupla fez a diferença. O meia paraguaio lançou o atacante, que contou com a falha de Fernando Sobral e foi derrubado pelo goleiro Walter dentro da área. Tiquinho Soares chamou a responsabilidade e deslocou o goleiro na cobrança do pênalti para abrir o placar, aos 14 minutos.

O Cuiabá até tentou responder na sequência com Sobral, aproveitando a sobra, mas parou na defesa de Lucas Perri. Bem organizado defensivamente, o Botafogo soube administrar as investidas do Cuiabá, e não se arriscava nos contra-ataques. A reta final foi de pressão dos donos da casa. Dominando as ações ofensivas, o time sofreu com a falta de uma referência, insistindo em bolas aéreas. Sabendo dosar o tempo, o Botafogo administrou o tempo até o apito final.

O Botafogo volta a campo no domingo, em duelo direto contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h. Enquanto o Cuiabá atua somente na segunda-feira, quando encerra a 12ª rodada contra o Vasco, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 BOTAFOGO

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson (Ceppelini) e Fernando Sobral (Filipe Augusto); Jonathan Cafu (Quagliata), Wellington Silva (Iury Castilho) e Isidro Pitta. Técnico: António Oliveira.

BOTAFOGO – Lucas Perri; Rafael, Adryelson (Philipe Sampaio), Víctor Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa (Gustavo Sauer), Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos (Matías Segovia), Victor Sá (Luís Henrique) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento).Técnico: Luís Castro.

GOL – Tiquinho Soares, pênalti, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP).

CARTÕES AMARELOS – Victor Sá e Hugo (Botafogo); Fillipe Augusto (Cuiabá).

RENDA – R$ 382.920,00.

PÚBLICO – 13.981 total.

LOCAL – Arena Pantanal, Cuiabá (MS).