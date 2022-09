Botafogo-SP pune dois jogadores e rescinde com outro após denúncia de agressões

A direção do Botafogo-SP anunciou na tarde desta quarta-feira a rescisão de contrato do atacante Lucas Delgado. Além disso, puniu João Diogo e Eduardo Hatamoto por indisciplina. Na madrugada de domingo para segunda-feira, os três fugiram da concentração e ,de acordo com o clube paulista, foram acusados de agressões físicas e verbais por uma mulher no Rio de Janeiro.

Em princípio, a Polícia Civil da capital fluminense trabalha com outra versão. A investigação é sobre a denúncia feita por uma garota de programa que registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido abusada sexualmente e estuprada pelos jogadores. A moça, de 27 anos, passou por exames de corpo de delito.

O delegação do clube paulista chegou domingo à noite num hotel no Rio de Janeiro, horas depois de voltarem da cidade de Volta Redonda, onde o time garantiu o acesso para a Série B do Brasileiro de 2023 ao vencer o Volta Redonda por 2 a 1.

Segundo a direção do clube, por volta da 1h de segunda-feira, os três saíram do hotel sem autorização e protagonizaram, no bairro da Tijuca, o incidente, agora alvo de investigação policial. Em nota, o clube prometeu acompanhar o caso com seus advogados e também ressaltou que é contra qualquer tipo de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades.

Confira abaixo a nota oficial:

O Botafogo informa que tomou ciência da denúncia contra os atletas Lucas Delgado, João Diogo e Eduardo Hatamoto, que são acusados de agressões físicas e verbais a uma mulher no Rio de Janeiro na madrugada do dia 26/09.

Os três jogadores deixaram a concentração por volta da 1h de segunda-feira, logo após a delegação chegar ao Rio de Janeiro. A saída dos atletas, no entanto, não estava liberada, já que o voo de retorno para Ribeirão Preto estava agendado para o início da manhã.

Nesta tarde, após conversa entre as partes, o atacante Lucas Delgado já teve o seu contrato rescindido. Eduardo Hatamoto e João Diogo também foram punidos por infração disciplinar. O Botafogo também informa que aguardará a conclusão das investigações para decidir quais outras atitudes serão tomadas sobre os dois atletas.

O Botafogo reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades.