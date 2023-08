Botafogo-SP e Ponte Preta são cautelosos e empatam sem gols em Ribeirão Preto

Com uma postura bastante cautelosa, Botafogo-SP e Ponte Preta empataram sem gols, neste sábado no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado justo deixou os dois times em posições intermediárias na tabela.

O Botafogo completou quatro jogos em marcar, tendo assinalado apenas 15 gols, somando 33 pontos, em décimo lugar. Enquanto isso, a Ponte Preta completou dois jogos sem perder, ocupando a 13.ª posição, com 27. O seu ataque marcou somente 14 vezes. Apenas o lanterna ABC tem um ataque pior que o dos paulistas: 13 gols.

O primeiro tempo foi bem igual ao perfil dos dois técnicos. O sempre cauteloso Marcelo Chamusca armou o Botafogo para se defender, aguardando o posicionamento do rival. De outro lado, Pintado também escalou a Ponte Preta com três volantes, sem esconder sua preocupação em priorizar a defesa.

Este excesso de cautela dos dois comandantes resultou num jogo centralizado no setor de meio-campo, com poucas finalizações e nenhum lance de perigo em termos de gol. Um zero a zero que irritou os torcedores presentes no estádio.

A Ponte Preta voltou dos vestiários mudada, com o meia Lucas Nathan na vaga de Léo Naldi. Em seguida, aos quatro, outra troca: Maílton entrou no lugar de Gabriel Silva, na lateral esquerda. Em tese, as alterações tinham como objetivo deixar o time campineiro mais agressivo, mas aconteceu o contrário.

O Botafogo melhorou se postando mais na frente e tentando explorar as beiradas do campo, principalmente pela esquerda com Patrick Brey. De seus pés saiu um cruzamento rasteiro que terminou na linha da grande área com Luiz Henrique. Ele chutou de primeira, de chapa de pé, a bola explodiu no travessão e saiu por cima. A primeira chance de gol do jogo, aos nove minutos.

Mas a segunda chance saiu somente aos 29, quando Edson Cariús foi lançado em velocidade e, já dentro da área, passou pelo goleiro Caíque França. Sem ângulo, ele fez o passe para trás, mas Ivonei acabou travado no chute.

Quando ninguém mais esperava, a Ponte Preta criou uma chance com perigo. Após falta levantada por Maílton na área, o zagueiro Fábio Sanches desviou de cabeça e a bola passou pelo goleiro Matheus Albino. Iria entrar quando Lucas Dias salvou em cima da linha, aos 34 minutos.

As últimas alterações foram com diferentes objetivos. Chamusca fez trocas para deixar o Botafogo mais agressivo, enquanto Pintado para tentar fortalecer sua marcação. Ninguém levou a melhor, com o jogo terminando mesmo sem gols.

Os dois times voltam a campo pela 24.ª rodada. O Botafogo vai enfrentar o Vitória, em Salvador (BA), na próxima sexta-feira (18), enquanto a Ponte Preta vai até Fortaleza para pegar o Ceará no domingo (20).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 PONTE PRETA

BOTAFOGO – Matheus Albino;Juan Martinez (Vidal), Lucas Dias, Márcio Silva e Patrck Brey; Tárik, Guilherme Madruga (Pedro Rodrigues), Ivonei (Lucas Cardoso) e Luiz Henrique (Edson Carioca); Toró (Gustavo Xuxa) e Edson Cariús. Técnico: Marcelo Chamusca.

PONTE PRETA – Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva (Maílton); Léo Naldi (Lucas Nathan), Feliphinho (Thomas Kayck) e Felipe Amaral; Paulo Baya (Igor Torres), André (Ramon Carvalho) e Eliel. Técnico: Pintado.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Madruga e Pedro Rodrigues (Botafogo). André, Thomás Kayck e Feliphinho (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (PR).

RENDA – R$ 69.260,00

PÚBLICO – 5.949 presentes

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).