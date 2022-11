Esporte Botafogo perde para o Cuiabá no Engenhão e desperdiça a chance de colar no G-8

Com uma fraca campanha em casa, o Botafogo mais uma vez decepcionou seu torcedor dentro do Engenhão. Na noite desta terça-feira, o clube foi superado pelo Cuiabá por 2 a 0, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o time carioca perdeu a chance de encostar no G-8, grupo que sonha com uma vaga na Copa Libertadores em 2023, enquanto o Cuiabá ganhou uma sobrevida na sua luta contra o rebaixamento. A torcida não perdoou e vaiou muito os botafoguenses ao final do jogo.

Dentro no Engenhão, o Botafogo conquistou apenas cinco vitórias, quatro empates e acumulou nove derrotas. É o terceiro pior mandante do campeonato, com 37% de aproveitamento. Com a derrota, estacionou nos 47 pontos. Já o Cuiabá, subiu para 37 pontos, graças à sua primeira vitória fora de casa no returno, a segunda vitória na temporada em cima do mesmo Botafogo, porque na ida o Cuiabá fez 1 a 0 na Arena Pantanal.

Em um campo escorregadio devido às chuvas, o Botafogo tratou de acelerar a partida. Fazendo marcação alta, o time carioca pressionava o Cuiabá no campo de defesa. Tiquinho Soares começou a fazer o goleiro Walter trabalhar cedo. O atacante recebeu cara a cara com o goleiro, que fez uma grande defesa no reflexo.

O Botafogo seguia em cima. Víctor Cuesta fez o lançamento longo para Júnior Santos. De cabeça, o atacante tentou encobrir o goleiro cuiabano, que mandou para escanteio. Em outro lançamento longo, foi a vez de Jeffinho finalizar de primeira, para outra boa defesa de Walter. O time de Luís Castro criava as melhores chances, mas não conseguia traduzir isso em gol.

O Cuiabá se defendia bem e procurava chegar em contragolpes. Na melhor oportunidade que teve, não perdoou. Deyverson apareceu livre para começar a jogada, acionando Jonathan Cafu, que disparou pela direita. O atacante fez um cruzamento na medida, para André Luís, de peixinho, abrir o placar para os visitantes, aos 40 minutos.

Foi o tradicional, quem não faz, toma, até momento do gol do Cuiabá, foram 11 finalizações do Botafogo, contra quatro dos cuiabanos. O resultado parcial irritou a torcida.

A segunda etapa começou da pior forma para o torcedor botafoguense. Logo aos seis minutos, Deyverson ampliou para o Cuiabá. Em cobrança de escanteio de Gabriel Gava, o centroavante desviou de cabeça, na primeira trave, e venceu o goleiro Gatito. Foi o sexto gol de Deyverson pelo Cuiabá, o artilheiro do time na competição.

O gol caiu como uma ducha de água fria no time de Luís Castro, que sob vaias da torcida, se desorganizou totalmente. A bola queimava nos pés dos jogadores, que não conseguiam infiltrar na defesa adversária. A melhor chance saiu aos 16 minutos, com Júnior Santos, cabeceando rente a trave de Walter. Mas novamente, fazendo-se valer dos contra-ataques, o Cuiabá quase liquidou a fatura, porém, Marcão parou em Gatito.

O Botafogo seguia desorganizado, sem conseguir trocar passes em seu campo de ataque e deixando um grande espaço para o Cuiabá construir seus contra ataques. Sem conseguir envolver o adversário, o time carioca insistia em bolas longas e jogadas aéreas, todas sem resultado. No fim, o time saiu sob fortes vaias dos torcedores, em mais uma derrota dentro de casa.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O jogo será disputado na segunda-feira (7) e marcará o encerramento da 36ª rodada. Já o Cuiabá recebe o Palmeiras, às 16h, do domingo, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 CUIABÁ

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Daniel Borges (Douglas Borges), Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Jacob Montes) e Victor Sá (Lucas Fernandes); Júnior Santos (Matheus Nascimento), Jeffinho (Luiz Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

CUIABÁ – Walter; Joaquim, Marllon e Alan Empereur; Marcão Silva, Rafael Gava (Camilo), Pepê (Denilson) e Igor Cariús; Jonathan Cafu (João Lucas), André Luís (Felipe Marques) e Deyverson (Rodriguinho). Técnico: António Oliveira.

GOLS – André Luís, aos 40 minutos do primeiro tempo; Deyverson, aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS – Joaquim (Cuiabá); Luís Henrique (Botafogo).

RENDA – R$ 425.778,00.

PÚBLICO – 16.365 torcedores.

LOCAL – Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ).