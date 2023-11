Botafogo oficializa a contratação do técnico Tiago Nunes

Dois dias após dispensar o interino Lúcio Flávio, a direção do Botafogo finalmente confirmou a contratação do técnico Tiago Nunes. O acerto já havia sido anunciado pelo próprio Lúcio Flávio no domingo, antes do empate com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).

O novo treinador até já comandou dois treinos no time carioca, nesta semana. Ao chegar ao Rio de Janeiro, na segunda-feira, o próprio Tiago Nunes já deu declaração como técnico do Botafogo. O acerto já era esperado desde a semana passada, principalmente depois que o peruano Sporting Cristal anunciou a saída de Nunes.

A oficialização, contudo, só veio nesta quinta. O clube não informou quando o treinador será apresentado em entrevista coletiva. Tiago Nunes assinou contrato até o fim de 2025. Ao anunciá-lo, a direção botafoguense revelou que já estava com acerto encaminhado com o treinador para janeiro de 2024.

O técnico de 43 anos chega ao Botafogo acompanhado do auxiliar técnico Evandro Fornari, do analista de desempenho Jussãn Lara e do preparador físico Edy Carlos Soares.

Contando com os títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana na bagagem (ambos pelo Athletico-PR, Tiago Nunes terá como missão no time carioca a busca pelo título do Brasileirão, a quatro rodadas do fim do campeonato.

O Botafogo foi o campeão simbólico do primeiro turno da competição e chegou a exibir vantagem de 13 pontos sobre o segundo colocado da tabela. No entanto, caiu de rendimento neste segundo turno, queimou toda a “gordura” na classificação e caiu para o segundo lugar, com 60 pontos, a dois do líder Palmeiras.

Apesar dos resultados aquém do esperado nas últimas semanas, o time carioca continua dependendo apenas de si para ser campeão. Isso porque tem um jogo a menos que o Palmeiras.