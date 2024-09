Botafogo marca nos acréscimos, vence Flu e sustenta vantagem na ponta do Brasileirão

Mesmo longe de fazer uma grande apresentação, o Botafogo lutou até o fim e buscou um gol nos acréscimos para superar o Fluminense por 1 a 0, na noite deste sábado, no Maracanã. A vitória no clássico faz a equipe alvinegra sustentar a boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o tricolor voltou para a zona de rebaixamento.

O primeiro colocado da tabela soma agora 56 pontos, seis à frente do vice-líder Palmeiras, que enfrentará o Vasco em Brasília no domingo. O Flu, por sua vez, estacionou nos 27 pontos e voltou para a zona da degola, no 18º lugar, após vitórias dos seus principais rivais na luta contra a queda.

A partida, válida pela 27ª rodada, foi resolvida aos 50 minutos do segundo tempo. Luiz Henrique marcou o único gol do jogo após erro crasso de Felipe Melo, que havia acabado de entrar em campo, de forma inesperada. Ele substituiu Nonato, que deixou o campo de ambulância após choque de cabeça com Marçal, do Botafogo.

O clássico deste sábado foi marcado por desfalques de ambos os lados, principalmente do lado tricolor, que não teve Thiago Silva e Thiago Santos. Mano Menezes poupou Ganso e Kauã Elias. Pelo Botafogo, Artur Jorge preservou Almada e Bastos. Ambos os times visavam a disputa das quartas de final da Copa Libertadores.

Quanto ao panorama do duelo, o Flu entrou em campo pressionado pelos resultados adversos do início da rodada. Vitória e Corinthians venceram seus jogos, saíram da zona da degola temporariamente e empurraram o time carioca de volta para o pelotão final. Já o Botafogo queria aumentar a vantagem na liderança.

Esse abismo entre os dois times pareceu pesar mais sobre o time alvinegro, de forma surpreendente. O primeiro tempo foi mais equilibrado do que o esperado. Ao contrário do que vinha fazendo em suas partidas, o Botafogo não conseguia se impor. Longe de apresentar a velocidade das últimas partidas, o líder do campeonato errava muitos passes e fazia jogo trôpego. Na reta final da etapa, parecia tenso em campo.

Do outro lado, o Flu soube conter o ímpeto do rival nos primeiros 20 minutos. Desacelerou as ações no meio-campo e ainda levava perigo pelas laterais, geralmente pela esquerda, com Serna e Marcelo, que atuava como armador. Neste ritmo, o tricolor jogava mais solto e encontrava espaços. Não por acaso o goleiro John trabalhou mais do que Fábio nos primeiros 45 minutos.

De baixo nível técnico, o futebol apresentado na primeira etapa acabou ofuscado por lances pontuais, como a cotovelada, aparentemente não intencional, de Matheus Martins em Cano, que voltava ao time titular. E o pisão que Marcelo acabou acertando na barriga do próprio Martins em outra jogada, também sem intenção. Até mesmo um gesto incomum de Mano Menezes, mandando uma “banana” para um torcedor, parecia mais interessante do que o futebol do clássico.

O jogo morno e sem sal do primeiro tempo deu lugar à velocidade e às boas chances de gol na etapa final. Logo aos 2 minutos, Luiz Henrique teve a melhor chance da partida até então ao receber lançamento em profundidade e ganhar de Manoel na corrida. No entanto, ele parou no goleiro Fábio.

Na sequência, Tiquinho Soares e Matheus Martins também desperdiçaram boas oportunidades. Aos 10, o primeiro bateu da entrada da área, a bola desviou no meio do caminho e fez Fábio se contorcer para defender no contrapé. Cinco minutos depois, Martins pegou mal na bola ao completar cruzamento rasteiro. A resposta do Flu, mais modesta, veio com Cano, que exigiu grande defesa de John aos 14.

Como a bola não entrava, ambos os técnicos recorreram aos titulares que haviam sido poupados no início da partida. Artur Jorge colocou Almada e Bastos em campo, enquanto Mano viveu situação bizarra ao fazer as trocas da sua equipe. Ao colocar Ganso na partida, uma falha de comunicação entre o banco tricolor e a arbitragem apontou para a saída de Lima, que o treinador queria manter na partida.

O panorama da partida, no entanto, não foi alterado. O Botafogo seguia melhor em campo, sem ser efetivo no ataque, com muitos erros de finalização, principalmente de Luiz Henrique.

A reta final da partida acabou ofuscada por um lance perigoso, de cabeça, entre Marçal e Nonato. O segundo, do Flu, levou a pior e saiu de campo de ambulância. Pelo novo protocolo da Fifa, o time tricolor pôde fazer substituição extra após usar as cinco a que tinha direito. E Felipe Melo entrou em campo.

O volante, que vem atuando como zagueiro, acabou se tornando protagonista do lance que decidiu a partida nos acréscimos. Aos 50, o veterano perdeu a bola dentro da área para Gregore, que acionou rapidamente Luiz Henrique. O atacante completou para as redes diante do gol aberto e sacramentou a vitória do alvinegro.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 0 X 1 BOTAFOGO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Antônio Carlos e Marcelo (Keno); Bernal, Martinelli (Nonato), Lima (Ganso) e Serna (Fuentes); Arias e Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

BOTAFOGO – John; Mateo Ponte (Allan), Adryelson (Igor Jesus), Barboza e Marçal; Gregore, Tchê Tchê, Luiz Henrique, Savarino (Almada); Matheus Martins (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Bastos). Técnico: Artur Jorge.

GOL – Luiz Henrique, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Melo (no banco).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).