Esporte Botafogo marca no início, vence o Bangu por 2 a 0 e consegue 2ª vitória no Campeonato Carioca

O Botafogo precisou de apenas 3 minutos para marcar contra o Bangu neste sábado no Engenhão e voltou a balançar as redes nos acréscimos do segundo tempo. Com o 2 a 0, pela segunda rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo lidera o Estadual com duas vitórias em dois jogos.

Em início de temporada, o técnico do Botafogo, Tiago Nunes, mexeu no time que venceu o Madureira na estreia da competição. E, logo no segundo ataque, o Botafogo abriu o placar. Marçal avançou até a linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou. A bola atravessou praticamente toda a pequena área. Júnior Santos apareceu sozinho e completou para as redes.

O Botafogo poderia ter ido para o vestiário com maior vantagem no placar. Além do gol, Júnior Santos encontrou bastante espaço pelo lado direito. O Bangu também teve algumas chances para marcar, mas parou no goleiro Igo Gabriel.

No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu muito por causa do calor. Mesmo com a parada técnica e as cinco alterações de cada time, muitos jogadores caíram em campo por causa de cãibras. E foram justamente três atletas que entraram no segundo tempo que definiram o placar para o Botafogo.

Aos 49 minutos, Matheus Nascimento disputou lance no meio. A bola sobrou para Eduardo, que tocou para Jeffinho. O atacante entrou no meio de dois defensores do Bangu e tocou na saída do goleiro Gabriel Leite. Jeffinho, que marcou o gol da vitória na estreia sobre o Madureira, vai ganhando espaço. Tiquinho Soares, destaque no primeiro turno do Brasileiro do Brasileiro, não saiu do banco contra o Bangu.

Após duas partidas no Engenhão, o Botafogo será visitante na próxima rodada e, na quarta, enfrentará o Boavista. O Bangu busca seus primeiros pontos na competição contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, também na quarta.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

BOTAFOGO – Igo Gabriel; Jefferson (Lucas Halter), Newton, Bastos, Júnior Santos; Kauê, Jacob Montes (Marlon Freitas), Segovinha (Eduardo), Diego Hernández (Jeffinho); Marçal e Janderson (Matheus Nascimento). Técnico: Tiago Nunes.

BANGU – Gabriel Leite; Ricardo Cerqueira (Walney), Felipe Soares, Victor Oliveira (André Santos), Erick Daltro (Ruan); Adson, Renatinho, Edgar Neto (Gabriel Canela), Cleyton; Gabriel Saulo (Lorran) e João Maranhão. Técnico: Alexandre Gomes.

GOL – Júnior Santos, aos 3 minutos do primeiro tempo. Jeffinho, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Soares, Renatinho (Bangu).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA – R$ 142.428,00.

PÚBLICO – 5.566 pagantes (6.674 no total).

LOCAL – Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).