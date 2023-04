Botafogo joga mal, mas vence Audax e sai na frente pelo título da Taça Rio

O Botafogo saiu na frente na briga pelo título da Taça Rio ao derrotar o Audax por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, com gol no apagar das luzes. O time do técnico Luís Castro fez um primeiro tempo desastroso, mas conseguiu buscar a vitória na etapa final.

Com o resultado, o Botafogo jogará pelo empate no confronto de volta, marcado para domingo, às 16h, no Raulino de Oliveira. Já o Audax precisará vencer por dois gols de diferença para ficar com o título.

O primeiro tempo da final da Taça Rio foi pobre tecnicamente. O Botafogo esteve apagado durante os 45 minutos e não conseguiu chegar ao gol do Audax, que entrou em campo para se defender e jogar no contra-ataque. Assim o fez. Aos oito minutos, Emerson Urso recebeu na esquerda, cortou Di Plácido e soltou o pé para abrir o marcador.

O Botafogo ficou muito perto de levar o segundo gol, mas acabou contando com a sorte. Aos 14 minutos, Di Plácido foi afastar o perigo e acabou jogando contra o próprio gol. A bola bateu caprichosamente na trave. E foi isso. O Audax anulou o rival, o que gerou impaciência nos torcedores presentes no estádio Raulino Oliveira.

Na volta do intervalo, o Botafogo fez logo três mudanças e conseguiu mudar o panorama da partida, não antes de sofrer uma pressão inicial do Audax. Na melhor oportunidade. Pablo Thomaz cobrou falta com precisão e viu Perri salvar.

O Audax ainda chegou mais uma vez. Em mais um duelo entre Pablo Thomaz e Lucas Perri, o goleiro botafoguense levou a melhor. Com muito sufoco, o time alvinegro empatou. Aos 22 minutos, Luis Henrique cruzou na cabeça de Tiquinho Soares, que deixou tudo igual.

O Botafogo foi para o tudo ou nada nos minutos finais, e conquistou a vitória aos 47 minutos. Gabriel Pires cobrou falta, Gustavo Sauer dominou, driblou o marcador e estufou as redes do goleiro Leandro.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 1 X 2 BOTAFOGO

AUDAX – Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomáz Kayck e Kaio Cristian; Miticov (Diego Valderrama), Romarinho (Levi) e Vinícius Garcia (Jackson Caucaia); Clisman (Julinho), Emerson Urso e Pablo Thomaz (Raphael Lopes). Técnico: Caio Couto

BOTAFOGO – Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Lucas Fernandes) e Eduardo (Gabriel Pires); Raí (Gustavo Sauer), Carlos Alberto (Luis Henrique) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

GOLS – Emerson Urso, aos oito minutos do primeiro tempo. Tiquinho Soares, aos 22, e Gustavo Sauer, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia.

CARTÕES AMARELOS – Thomáz Kayck (Audax); Victor Cuesta e Tchê Tchê (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).