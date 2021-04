Botafogo encara Ituano em busca da primeira vitória no Paulistão

O Botafogo tem mais uma chance de conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista de 2021 na noite desta quarta-feira, contra o Ituano, a partir das 22 horas, no estádio Novelli Júnior, pela quinta rodada.

Lanterna do Grupo A e na frente apenas do São Caetano na classificação geral, o Botafogo tem apenas dois pontos. O Ituano teve um início melhor e é o terceiro colocado do Grupo C, com sete pontos, um a menos que o vice-líder Palmeiras.

Sem atuar desde que o campeonato foi paralisado, o Ituano teve um mês para melhorar o entrosamento e também recuperar jogadores, como o atacante Gabriel Taliari, que estava no departamento médico. O técnico Vinícius Bergantin não deve mexer em relação ao time que vinha atuando. Ele até soube aproveitar bem a parada.

“Foi quase uma pré-temporada. Alguns atletas que estavam no DM se recuperaram. O esquema tático ficou melhor, atletas que haviam chegado agora estão mais entrosados. Acho que é um novo campeonato. Já estava difícil e agora ficará ainda mais difícil”, afirmou o treinador.

Diferente do adversário, o Botafogo já entrou em campo nesta retomada da competição. No último sábado, o time ficou no empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro. O técnico Argel Fuchs considerou o resultado injusto pela atuação tricolor e por isso não deve mexer na escalação.

“Desde a chegada do Argel estamos rotulando todas as partidas como decisivas. O confronto contra o Ituano é o sexto do campeonato, o que corresponde a metade. Por isso, é um jogo importante e decisivo para as nossas pretensões. Vamos buscar o resultado positivo”, comentou o meia Emerson.