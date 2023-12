Botafogo e Red Bull podem se cruzar na prévia da Libertadores e um não vai à fase de grupos

Apenas um dos dois representantes brasileiros na preliminar da Libertadores de 2024 conseguirá vaga na fase de grupos. Isso porque, caso passem por seus compromissos da segunda fase, na qual entram direto, sem passar pela primeira, Botafogo e Red Bull Bragantino vão se enfrentar na etapa decisiva da prévia, conforme determinado por sorteio da Conmebol nesta terça-feira. A equipe que cair na fase 3 vai para a Sul-Americana.

Na segunda fase, o time carioca vai enfrentar o Aurora, da Bolívia, ou o Melgar, do Peru, e a equipe de Bragança Paulista terá pela frente o Águilas Doradas, da Colômbia. A fase eliminatória da Libertadores tem três etapas, e a primeira delas tem apenas três duelos. Os times brasileiros entram direto na segunda. O Botafogo ainda não tem definido seu adversário exato porque foi sorteado para enfrentar o vencedor de um dos confrontos da fase inicial. Já o Bragantino sabe qual o seu desafio porque pegou uma equipe que também entrou direto na segunda fase.

A Conmebol definiu que times do mesmo país não poderiam se enfrentar na primeira ou na segunda etapa, mas o mesmo não se aplicou à terceira. O chaveamento das partidas decisivas foi feita de acordo com a ordem do sorteio. Os times do primeiro confronto sorteado enfrentam as equipes do último, justamente a situação de Botafogo e Red Bull Bragantino, e assim por diante.

Dessa forma, o Brasil poderá ter, no máximo, sete times na fase de grupos, uma vez que um dos dois ficará pelo caminho na fase preliminar. Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG são os brasileiros garantidos na fase de grupos, que serão formados em novo sorteio, marcado para março, ainda sem data definida. A disputa começa em 2 de abril.

Confira os confrontos da fase preliminar da Libertadores:

FASE 1 (6 a 15 de fevereiro)

Academia Puerto Cabello-VEN x Defensor Sporting-URU

Aurora-BOL x Melgar-PER

Aucas-EQU x Nacional-PAR

FASE 2 (20 a 29 de fevereiro)

Águilas Doradas-COL x Red Bull Bragantino

Atlético Nacional-COL x Aucas-EQU ou Nacional-PAR

Always Ready-BOL x Sporting Cristal-PER

Godoy Cruz-ARG x Colo Colo-CHI

Sportivo Trinidense-PAR X El Nacional-EQU

Academia Puerto Cabello-VEN ou Defensor Sporting-URU x Nacional-URU

Portuguesa-VEN x Palesitno-CHI

Aurora-BOL ou Melgar-PER x Botafogo

FASE 3 – CHAVEAMENTO (5 a 14 de março)

Chave 1 – Águilas Doradas-COL ou Red Bull Bragantino x Aurora-BOL/Melgar-PER x Botafogo

Chave 2 – Atlético Nacional-COL ou Aucas-EQU/Nacional-PAR x Portuguesa-VEN x Palesitno-CHI

Chave 3 – Always Ready-BOL ou Sporting Cristal-PER x Academia Puerto Cabello-VEN/Defensor Sporting-URU ou Nacional-URU

Chave 4 – Godoy Cruz-ARG x Colo Colo-CHI ou Sportivo Trinidense-PAR X El Nacional-EQU