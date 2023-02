Esporte Botafogo desencanta no 2º tempo, supera o Bangu e assume a liderança do Carioca

O Botafogo é o novo líder do Campeonato Carioca. A equipe assumiu a primeira colocação ao derrotar o Bangu por 2 a 0 neste sábado, no estádio Luso-Brasileiro, pela oitava rodada, com gols de Tiquinho Soares e Lucas Piazon. O resultado foi construído na segunda etapa e só confirma o bom momento da equipe sob o comando do técnico Luís Castro.

Com o resultado, o Botafogo, que não perde desde a primeira rodada, quando atuou com jogadores da base, dormirá na primeira posição, com 16 pontos, dois a mais do que o Flamengo. O Bangu, por sua vez, ficou em quinto lugar, com 12.

Os torcedores do Botafogo aproveitaram a vitória para pegar no pé de Felipe, ídolo do Vasco. O treinador do Bangu foi muito vaiado e ganhou até uma música “carinhosa” do torcida do time alvinegro.

Apesar da chuva que castigou a cidade, os torcedores compareceram no estádio Luso-Brasileiro e empurraram o Botafogo durante todo o primeiro tempo. A equipe de Luís Castro dominou, mas não conseguiu ser eficaz. Aos oito minutos, Gabriel Pires recebeu de Tiquinho Soares e deixou com Patrick de Paula, que arriscou. A bola desviou e saiu pela linha de fundo.

A pressão botafoguense continuou. Aos 18 minutos, Victor Sá passou por dois jogadores do Bangu e arriscou. Paulo Henrique defendeu. O goleiro voltou a trabalhar em um chute de fora da área de Gustavo Sauer.

O Botafogo assustou em alguns momentos, mas produziu pouco. O time alvinegro pecou muito no último passe e acabou facilitando a vida do Bangu, que claramente foi para o intervalo satisfeito com o resultado em 0 a 0.

O clima esquentou no segundo tempo, com faltas duras e muitas reclamações de ambos os lados. O Botafogo teve a bola nos pés, mas encontrou muita dificuldade para furar o bloqueio do Bangu, que continuou fechado, anulando os espaços do rival.

O Botafogo, no entanto, subiu sua marcação e foi afunilando o Bangu. De tanto pressionar, o clube alvinegro enfim conseguiu abrir o marcador. Aos 25 minutos, Lucas Piazon cobrou escanteio, Marlon Freitas desviou na primeira trave e Tiquinho Soares completou para o fundo das redes.

Após o gol, o Botafogo começou a administrar a vantagem, ficou com a bola e chamou o Bangu para a sua defesa para tentar encaixar um contra-ataque. Com isso, acabou queimando o tempo e confirmando a vitória com gol aos 47 minutos. Gabriel Pires arrancou em velocidade e finalizou, Adryan errou a rebatida e entregou a bola para Lucas Piazon dominar e bater forte para fazer 2 a 0.

Na próxima rodada o Botafogo recebe o Flamengo, enquanto o Bangu enfrenta o Volta Redonda. Datas, horários e locais ainda serão definidos pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

BOTAFOGO – Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta a Marçal (Hugo); Tchê Tchê, Patrick de Paula (Marlon Freitas) e Gabriel Pires (Danilo Barbosa); Victor Sá, Tiquinho Soares e Gustavo Sauer (Lucas Piazon). Técnico: Luís Castro.

BANGU – Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan, Patrick (Eduardo Brito) e Gabriel Feliciano; Renatinho (Renê Júnior), Adsson (Robert) e Samuel (Roger); Marcos Calazans (Daniel Felizardo), Edinho e Luis Felipe. Técnico: Felipe Loureiro.

GOLS – Tiquinho Soares, aos 25, e Lucas Piazon, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Patrick de Paula e Victor Sá (Botafogo); Marcos Calazans (Bangu).

PÚBLICO – 2.008 presentes.

RENDA – R$ 57.750,00.

LOCAL – Luso-Brasileiro, no Rio.