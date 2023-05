Esporte Botafogo decepciona no Engenhão, Fortaleza goleia e Goiás lidera na Sul-Americana

Seis jogos encerraram a disputa da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira e três deles envolveram times brasileiros. Enquanto o Botafogo decepcionou, ao empatar sem gols em um duelo direto com a LDU, com um bom público no Engenhão, o Fortaleza goleou e manteve os 100% de aproveitamento. Já o Goiás venceu a primeira e assumiu a liderança do Grupo G.

De qualquer forma, apesar de não ter conquistado o resultado que os mais de 24 mil torcedores que foram ao estádio desejavam, o Botafogo continua na briga pela classificação no Grupo A. Ainda invicto, com cinco pontos, o time de Luis Castro é vice-líder, enquanto o rival equatoriano está na ponta com sete.

Mas apenas o líder de cada chave avança de forma direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os segundos colocados irão fazer um playoff com os terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores.

O primeiro tempo do duelo foi bastante truncado e praticamente não teve chances de gols. As emoções ficaram reservadas para a segunda etapa. A melhor chance do Botafogo veio em uma cabeçada de Adryelson, que passou perto da trave. A LDU também teve chances, mas o duelo terminou mesmo zerado.

BONS RESULTADOS

Diferentemente do time carioca, Fortaleza e Goiás entraram em campo e conquistaram bons resultados. O time cearense manteve os 100% de aproveitamento no Grupo H, ao receber e golear o Estudiantes de Mérida-VEN, por 6 a 1. Yago Pikachu, José Welison, Thiago Galhardo, Calebe, Moisés e Silvio Romero fizeram os gols brasileiros.

Com nove pontos, o Fortaleza lidera a chave com folga. O segundo colocado é o San Lorenzo-ARG, que soma quatro, empatado com o Palestino-CHI. O Estudiantes de Mérida é o lanterna, ainda sem pontuar.

O Goiás venceu a primeira e de quebra assumiu a liderança do Grupo G, agora com cinco pontos. Com dois gols de pênalti, o time goiano venceu o Gimnasia y Esgrima por 2 a 0, em La Plata, na Argentina.

Confira os resultados de quinta-feira:

Gimnasia y Esgrima-ARG 0 x 2 Goiás

Botafogo 0 x 0 LDU-EQU

Audax Italiano-CHI 2 x 0 Blooming-BOL

Defensa y Justicia-ARG 4 x 1 Peñarol-URU

Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida-VEN

Universitário-PER 0 x 0 Santa Fe-COL