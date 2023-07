Botafogo confirma saída de Luís Castro e português vai treinar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Luís Castro confirmou nesta sexta-feira que não é mais técnico do Botafogo. O português abandona o clube alvinegro na liderança do Campeonato Brasileiro para voltar ao Oriente Médio, onde conduzirá o saudita Al-Nassr, cuja estrela principal é o português Cristiano Ronaldo.

O clube carioca confirmou através das redes sociais o que já era visto como certo por muitos. Em comunicado, o Botafogo confirmou que os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista não seguirão na equipe.

O treinador deixa o Botafogo na ponta do Brasileirão, com 30 pontos, com sete de vantagem para o vice-líder Grêmio. Na equipe carioca, Luís Castro ganhou a Taça Rio de 2023, torneio envolvendo as equipes eliminadas antes da fase decisiva do Campeonato Carioca.

Luís Castro passou por momentos turbulentos no comando do Botafogo, mesmo assim teve a confiança do sócio majoritário da SAF, John Textor, que o sustentou no cargo. Agora, o português troca o projeto botafoguense para dirigir Cristiano Ronaldo.

No novo clube, Castro deve assinar contrato de dois anos, com salário anual de US$ 6 milhões (R$ 29 milhões na cotação atual). O português deve residir em uma mansão avaliada em R$ 13 milhões que será dele caso o contrato seja cumprido na íntegra.